अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने पहुंचीं CM ममता, पहले उद्धव ठाकरे से की मुलाकात

ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार अस्थिर है और हो सकता है कि यह अपना कार्यकाल पूरा न कर पाए।

Amit Kumar Fri, 12 Jul 2024 06:28 PM एजेंसियां,मुंबई