महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। मुंबई में आज बीएमसी की ओर से संचालित वैक्सीनेशन सेंटर पर टीके नहीं लगाए जाएंगे। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने शनिवार को घोषणा की कि मुंबई के नागरिक निकाय द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण केंद्र आज बंद रहेंगे और सोमवार का विवरण रविवार को ट्विटर पर उनके द्वारा साझा किया जाएगा।

बीएमसी ने ट्वीट किया और कहा कि प्रिय मुंबईकर, कल (रविवार) को किसी भी सेंटर पर वैक्सीनेशन नहीं होगा। उम्मीद है कि आपका रविवार अच्छा होगा। सोमवार के वैक्सीनेशन के डिटेल्स रविवावर को इसी ट्विटर हैंडल पर साझा कर दिए जाएंगे। हालांकि, बीएमसी ने वैक्सीनेशन आज न होने की वजह नहीं बताई है। यह फैसला वैक्सीन की किल्लत की वजह से लिया गया है या फिर रविवार दिन होने की वजह से।

Dear Mumbaikars. There will be no vaccination at any of the centres tomorrow. Hope you all have a wonderful Sunday. The details for Monday will be shared tomorrow by this handle & the respective wards too. #MyBMCVaccinationUpdate