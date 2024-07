Hindi News महाराष्ट्र BMW हिट एंड रन केस: मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 14 दिनों की जेल, ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया

BMW हिट एंड रन केस: मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 14 दिनों की जेल, ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया

BMW Hit and Run Case: शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर ने बीएमडब्ल्यू कार से मुंबई के वर्ली में एक स्कूटी को कथित रूप से टक्कर मार दी थी जिसमें उस पर सवार एक महिला की मौत हो गई थी

Pramod Kumar Tue, 16 Jul 2024 04:36 PM लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई