महाराष्ट्र में बस ने ट्रक को टक्कर मारी, छह लोगों की मौत, 15 घायल

महाराष्ट्र के सातारा जिले में बृहस्पतिवार सुबह एक बस ने सड़क पर खड़े ट्रक में टक्कर मार दी जिसमें कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 पर यहां से करीब 110 किलोमीटर दूर स्थित म्हसवे गांव के समीप सुबह करीब पांच बजे यह हादसा हुआ। अधिकारी ने बताया कि निजी बस मुंबई से कर्नाटक के बेलगावी जा रही थी जब उसने म्हसवे गांव के समीप एक ट्रक को पीछे से टक्कर मारी। घटना की सूचना मिलने के बाद सातारा पुलिस और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची।

सातारा की पुलिस अधीक्षक तेजस्वी सतपुते ने कहा, ''हादसे में बस चालक समेत कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी घायलों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है।

