हनुमान चालीसा विवाद: बेल मिलने के बाद भी नवनीत राणा और उनके पति को जेल में गुजारनी पड़ेगी आज की रात

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई स्थित आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा के बाद उठे विवाद के चलते 23 अप्रैल को गिरफ्तार किए गए राणा दंपती को आज सुबह जमानत मिल गई।

