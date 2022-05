महाराष्ट्र में लौटने वाले हैं कोरोना के नियम! CM और स्वास्थ्य मंत्री ने दी ये सलाह

महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस के 155 नए मामले आए और एक मरीज की मौत हो गई। महाराष्ट्र के के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में संक्रमण के मामले बढ़कर 78,77,732 हो गए हैं।

इस खबर को सुनें