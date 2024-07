Hindi News महाराष्ट्र छगन भुजबल की शरद पवार से मुलाकात पर हलचल, अब खुद बताया- क्या बात थी

छगन भुजबल की शरद पवार से मुलाकात पर हलचल, अब खुद बताया- क्या बात थी

छगन भुजबल ने कहा, 'शरद पवार सीनियर नेता हैं जो अलग-अलग जाति के घटकों के जीवन को जानते हैं। वह जानते हैं कि गांवों में विभिन्न समुदायों के लोग कैसे रह रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि झड़पें हो रही हैं।'

sharad pawar made plan to teach lesson to rebels will start from stronghold of chhagan bhujbal

Niteesh Kumar Mon, 15 Jul 2024 05:05 PM लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई