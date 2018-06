'चाय पी लो' आंटी की ही तर्ज पर मुबंई पुलिस ने कहा 'हेलो फ्रेंड्स हेलमेट पहन लो' 

मुंबई पुलिस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और साथ ही सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड्स से भी वाकिफ रहती है। मुंबई पुलिस अपने ट्विटर हैंडल पर भी समय-समय पर सोशल ट्रेंड्स का इस्तेमाल भी करती है। इसी कड़ी में इस बार भी मुंबई पुलिस ने मजाकिया अंदाज में रोड सेफ्टी के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस बार किया गया ट्वीट सोमवती महावर के वायरल हो रहे वीडियो की तर्ज पर किया गया है। सोमवती महावर अपने वायरल वीडियो में कहती हुई दिखती हैं कि हैलो फ्रैंड्स चाय पीलो। उनका यह वीडियो पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। जिसके बाद लोगों ने उनका मजाक भी बनाया और साथ ही लोग एक-दूसरे को चाय के लिए भी उसी अंदाज में पूछने लगे।

Hello Fraaands! Helmet pehan lo... to have a Safe-Tea at home! #RoadSafeTEA pic.twitter.com/MoGTYzK8wU