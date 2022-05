रेप केस दर्ज करवा लूटती थी 'दुल्हन', चौथे पति ने दर्ज कराया केस, गिरफ्तार

नागपुर में एक मामला सामने आया है जिसमें लड़की ने जबरदस्ती शादी की और फिर पति पर रेप केस दर्ज करवा दिया। बाद में पता चला कि वह पहले भी तीन शादियां कर चुकी है और ऐसे ही लोगों को ठगती है।

