11 सीटों पर 12 उम्मीदवार, 5 स्टार होटलों में शिफ्ट हुए MLA; महाराष्ट्र में रोचक हुई MLC चुनाव की लड़ाई

MLC Election: महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यही कारण है कि इसे सेमीफाइनल करार दिया गया है। लोकसभा चुनाव में अजित पवार की एनसीपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा।

12 candidates on 11 seats mlas shifted to 5 star hotels mlc election battle becomes interesting in m

Himanshu Jha Fri, 12 Jul 2024 06:41 AM लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई।