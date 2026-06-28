मॉल में '1 रुपये की सेल' की उड़ी अफवाह, टूट पड़ी लोगों की भीड़; भगदड़ जैसे हालात
लोगों ने बताया कि मॉल के भीतर अचानक हजारों लोग एक ही दिशा में दौड़ने लगे, जिससे धक्का-मुक्की शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी लोगों की भारी भीड़, चीख-पुकार और अव्यवस्था साफ दिखाई दे रही है।
मुंबई के मलाड पश्चिम स्थित इंफिनिटी मॉल में शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सोशल मीडिया पर कपड़ों के शोरूम में सिर्फ 1 रुपये में सामान मिलने की खबर तेजी से वायरल हो गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मॉल पहुंच गए और दुकान के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ ही देर में हालात इतने बिगड़ गए कि वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। भीड़ को नियंत्रित करने और किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस को मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप करना पड़ा।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मॉल के भीतर अचानक हजारों लोग एक ही दिशा में दौड़ने लगे, जिससे धक्का-मुक्की शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी लोगों की भारी भीड़, चीख-पुकार और अव्यवस्था साफ दिखाई दे रही है। कई लोग इस 1 रुपये की सेल का लाभ उठाने के लिए घंटों पहले से पहुंच गए थे। हालांकि, भीड़ इतनी अधिक हो गई कि दुकान के आसपास आवाजाही लगभग ठप हो गई और सुरक्षा व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ गया।
सुरक्षा कर्मचारियों ने तत्काल संभाला मोर्चा
स्थिति बिगड़ने पर स्थानीय पुलिस और मॉल के सुरक्षा कर्मचारियों ने तत्काल मोर्चा संभाला। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया, लोगों को व्यवस्थित तरीके से बाहर निकाला और किसी भी तरह की दुर्घटना को टालने में सफलता हासिल की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले किसी भी ऑफर या प्रचार पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि अवश्य करें।
यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि सोशल मीडिया पर फैली अपुष्ट या भ्रामक जानकारी किस तरह कुछ ही समय में बड़ी भीड़ और सुरक्षा संबंधी चुनौती पैदा कर सकती है। ऐसे प्रचार अभियान या ऑफर की जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही सत्यापित करनी चाहिए। वहीं, प्रशासन भी इस बात की जांच कर रहा है कि 1 रुपये की सेल की अफवाह कैसे फैली और इसके पीछे कौन लोग थे। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं पर निगरानी और जनजागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता बताई जा रही है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें