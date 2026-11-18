शिवसेना के कई नेताओं ने किताब में बालासाहेब ठाकरे के बारे में लिखी गई बातों पर भी नाराजगी जताई। नेताओं ने कहा कि, महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बालासाहेब ठाकरे और वीर सावरकर के कथित अपमान पर अब तक एक शब्द भी नहीं कहा है।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' इस समय काफी चर्चा में है। वहीं अब इस किताब को लेकर महाराष्ट्र में एक नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। बुधवार को शिवसेना ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब पर बैन लगाने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि इस किताब में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं।

इस बात पर है नाराजगी मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना के कई नेताओं ने किताब में बालासाहेब ठाकरे के बारे में लिखी गई बातों पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। नेताओं ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बालासाहेब ठाकरे और वीर सावरकर के कथित अपमान पर अब तक एक शब्द भी नहीं कहा है।

शिवसेना नेताओं ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के सामने झुकते हुए इस किताब को स्वीकार कर लिया है। नेताओं का कहना है कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब में वीर सावरकर का भी अपमान किया है। किताब में दावा किया गया है कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और उन्हें कई चिट्ठियां लिखी थीं। शिवसेना नेताओं ने कहा कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कई बार सावरकर को लेकर यही आरोप लगा चुके हैं।

किताब को बैन करने की मांग शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब में जो बातें लिखी हैं, वे प्यार का सफर नहीं, बल्कि नफरत का सफर दिखाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी के मन में वीर सावरकर के लिए हमेशा से नफरत रही है। संजय निरुपम ने वीर सावरकर को भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक और महाराष्ट्र का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग वीर सावरकर का बहुत सम्मान करते हैं। संजय निरुपम ने आगे आरोप लगाया कि सोनिया गांधी के मन में हिंदुओं के प्रति भी नफरत है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद आंखों में आंसू आने का जिक्र किया है। लेकिन जब भगवान राम का मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी, तब उन्हें कोई दुख नहीं हुआ।