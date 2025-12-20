Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Sonia and Rahul Gandhi will remain my idols forever Says Pradnya Satav wife of Rajiv Joins BJP
भाजपा में शामिल हुईं राजीव सातव की पत्नी प्रज्ञा बोलीं- हमेशा मेरे आदर्श रहेंगे सोनिया-राहुल गांधी

संक्षेप:

कांग्रेस से सब कुछ मिलने के बावजूद भाजपा में शामिल होने को लेकर पार्टी नेताओं द्वारा की जा रही आलोचना पर प्रज्ञा ने कहा कि मैं मानती हूं कि कांग्रेस ने ही मुझे विधान परिषद का सदस्य बनाया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी हमेशा मेरे आदर्श रहेंगे।

Dec 20, 2025 06:15 pm ISTMadan Tiwari पीटीआई
विधान परिषद सदस्य पद और कांग्रेस से इस्तीफा देकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के एक दिन बाद प्रज्ञा सातव ने कहा कि उन्होंने विकास के हित में ही पाला बदला है। उन्होंने हालांकि इस बात पर जोर दिया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी हमेशा उनके आदर्श रहेंगे। दिवंगत राजीव सातव की पत्नी प्रज्ञा सातव बृहस्पतिवार को भाजपा में शामिल हुई थीं। इस दौरान भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद थे।

राजीव सातव को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के बीच प्रज्ञा का पाला बदलना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उन्होंने मुंबई से लौटने के बाद हिंगोली में मराठी समाचार चैनल एबीजे माझा से कहा, “मैं राजीव सातव के विकास के सपने को साकार करने के लिए भाजपा में शामिल हुई हूं। मैं भाजपा में केवल विकास के एजेंडे के लिए ही शामिल हुई हूं। कलमनुरी में सिंचाई और किसानों से संबंधित मुद्दों में काफी काम रुका हुआ है।”

राजीव सातव 2009 में हिंगोली जिले के कलमनुरी से विधायक थे। वे 2014 में हिंगोली से लोकसभा सदस्य भी रहे। उनका निधन मई 2021 में हुआ। प्रज्ञा ने कहा कि समृद्धि एक्सप्रेसवे की वजह से उन्हें मुंबई से हिंगोली जल्दी वापस आने में मदद मिली। समृद्धि एक्सप्रेसवे, मुंबई और विदर्भ के नागपुर के बीच एक नियंत्रित पहुंच वाला कॉरिडोर है, जिसे अक्सर देवेंद्र फडणवीस सरकार की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में से एक बताया जाता है। विधान परिषद की पूर्व सदस्य ने कहा कि उन्होंने इस तरह के विकास में योगदान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया है।

उन्होंने कांग्रेस से सब कुछ मिलने के बावजूद सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होने को लेकर पार्टी नेताओं द्वारा की जा रही आलोचना पर कहा, “मैं मानती हूं कि कांग्रेस ने ही मुझे विधान परिषद का सदस्य बनाया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी हमेशा मेरे आदर्श रहेंगे।” प्रज्ञा ने दावा किया कि वह बिना किसी शर्त के भाजपा में शामिल हुई हैं।

