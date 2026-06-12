बेटे की ऐसी हैवानियत! 82 साल के बुजुर्ग पिता को बीच सड़क चाकुओं से गोदकर मार डाला, क्या वजह?

केस हारने पर बेटा बुरी तरह बौखला गया। बुजुर्ग पिता अपनी बेटी से साथ ऑटो रिक्शा से घर लौट रहे थे। इस दौरान बेटे ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

महाराष्ट्र में कलयुगी बेटे की हैवानियत सुनकर आपका भी कलेजा कांप जाएगा। यहां एक बेटे ने अपने 82 साल के बुजुर्ग बाप की बेरहमी से हत्या कर दी। वजह- लालच। मामला यहां के छत्रपति संभाजीनगर का है। जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टी के लालच में आकर बेटे ने पिता को बीच सड़क चाकू से गोद डाला।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेटे ने अपने बूढ़े बाप का कत्ल इसीलिए कर दिया क्योंकि वह अपने पिता से घर का केस हार गया। मृतक बुजुर्ग की पहचान जफर कमरुद्दीन सैयद पटेल के रूप में हुई है। वहीं बेटा अब्दुल रहमान पेशे से एक MR है। बाप और बेटे के बीच संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक वह घर में आए दिन परिवार के सदस्यों के साथ गाली-गलौज, झगड़ा और मारपीट करता था।

बेटे की रोज-रोज की प्रताड़ना और प्रताड़ित व्यवहार से तंग आकर बुजुर्ग जफर पटेल पुणे में अपनी बेटी के घर रहने चले गए थे। इसके बाद उन्होंने बेटे को अपने घर से बेदखल करने और घर पर वापस अपना मालिकाना हक पाने के लिए कोर्ट में केस दायर किया। करीब दो साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अदालत ने बुजुर्ग पिता के हक में फैसला सुनाया और बेटे को घर खाली करने का आदेश दे दिया।