गैंगवार में मारा गया बेटा, बाप पर NCP नेता की हत्या का आरोप; कौन है गणेश कोमकर?

गोविंद के पिता गणेश कोमकर पर एनसीपी नेता वनराज आंडेकर की हत्या का आरोप है। वनराज आंडेकर पूर्व पार्षद थे। इसी साल 1 सितंबर 2025 को नाना पेठ इलाके में मारे गए थे।

महाराष्ट्र के पुणे के नाना पेठ इलाके में शुक्रवार रात एक हिंसक गैंगवार में कुख्यात अपराधी गणेश कोमकर का बेटा गोविंद कोमकर मारा गया। पुलिस के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने गोविंद पर 11 राउंड फायरिंग की, जिनमें से तीन गोलियां उसे लगीं। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया, “दो अज्ञात लोगों ने फायरिंग करने के बाद आयुष नामक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं।”

घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है।

गोविंद के पिता गणेश कोमकर पर एनसीपी नेता वनराज आंडेकर की हत्या का आरोप है। वनराज आंडेकर पूर्व पार्षद थे। इसी साल 1 सितंबर 2025 को नाना पेठ इलाके में मारे गए थे।

पुलिस ने उस समय वनराज की बहन संजीवनी कोमकर, उनके रिश्तेदार जयराज कोमकर, गणेश कोमकर और 17 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस को शक था कि हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी और संपत्ति विवाद कारण थे।

तीन पीढ़ियों से अपराध में आंडेकर परिवार आंडेकर परिवार पिछले तीन पीढ़ियों से आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है। बताया जाता है कि बहनों ने अपने ही भाई वनराज की हत्या की साजिश रची थी। अब उसी आंडेकर गैंग ने खून का बदला लेते हुए अपने ही भतीजे की हत्या कर दी।