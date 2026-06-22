'6 टाइगर यहां पर हैं', उद्धव सेना के बागी सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में हुए शामिल

पार्टी में बगावत पर आदित्य ठाकरे ने कहा, ‘वे अपनी ताकत से नहीं जीते। वे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व, भाजपा विरोधी जनादेश और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की सामूहिक ताकत से चुने गए थे। उन्होंने भाजपा का गुलाम बनना चुना है।’

शिवसेना (यूबीटी) के सभी 6 बागी सांसद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ शिवसेना में शामिल हो गए हैं। इन बागी सांसदों ने सोमवार को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मंच साझा किया। सांसद संजय हरिभाऊ जाधव, भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, ओमप्रकाश भूपालसिंह निंबालकर, संजय दिना पाटिल, संजय उत्तमराव देशमुख और नागेश बापूराव पाटिल अष्टिकर शिंदे के साथ दिखाई दिए। इस घटना को शिवसेना यूबीटी में बड़ी टूट माना जा रहा है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा, "आज 6 सांसद हमारे साथ शामिल हुए हैं। संजय हरिभाऊ जाधव, भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, ओमप्रकाश भूपालसिंह निंबालकर, संजय दिना पाटिल, संजय उत्तमराव देशमुख और नागेश बापुराव पाटिल अष्टिकर। इस तरह हमारे साथ यहां 3 संजय हैं। हमारे साथ यहां एक और संजय राठोड (विधायक) भी मौजूद हैं। जब हमारे पास संजय हैं, तो किसी दूसरे संजय की बात करने की जरूरत नहीं है और आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं।'

असली शिवसेना में स्वागत करते हैं: एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, "आज हम इन सभी 6 कट्टर शिवसैनिक सांसदों का बालासाहेब ठाकरे और आनंद दिघे वाली असली शिवसेना में स्वागत करते हैं। आज 6 टाइगर यहां पर हैं। चार साल पहले 2022 में जब 40 विधायक हमारे साथ आए थे, तब हमने बगावत की थी और इस बार हमने सिक्सर मार दिया है। 2022 में हमने बालासाहेब की शिवसेना को बचाने के लिए वह बगावत की थी। यह चार साल पहले वाली उसी बगावत का दूसरा चरण है। हम यहां शिवसेना और बालासाहेब के विचारों को बचाने के लिए हैं। इसलिए ये 6 सांसद बालासाहेब की असली शिवसेना में आने का फैसला किया है।'

महाराष्ट्र के बागी सांसदों पर भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा, "लोग अलग-अलग पार्टी से शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं तो जिस पार्टी से वो जा रहे हैं उन्हें संभालना चाहिए था उन्हें क्या परेशानी है उससे देखना चाहिए। उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए न कि दूसरों पर कीचड़ उछालना चाहिए। कही न कही उनको अपनी गलतियां सुधारना चाहिए।" महाराष्ट्र सरकार के मंत्री योगेश कदम ने कहा, "एकनाथ शिंदे का लीडरशिप में एक विश्वास है इसी वजह से उनके सांसद शिवसेना में शामिल होने का निर्णय लिया है। आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे। उन्होंने हिंदुत्व बचाने के लिए ये निर्णय लिया है।"

शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा, "यूबीटी सेना को सोचना चाहिए कि उनके विधायक, सांसद, नगर सेवक उनसे खुश क्यों नहीं हैं। कभी आप आत्म परीक्षण करेंगे तो आपको सवालों का जवाब मिलेगा। आज जो सांसद आ रहे हैं वे एकनाथ शिंदे के काम पर आ रहे हैं। वे अपने कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं।"