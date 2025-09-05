सिद्धिविनायक मंदिर का होगा विस्तार, 100 करोड़ में खरीदी जाएगी बगल की इमारत

करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र सिद्धि विनायक मंदिर का विस्तार होने वाला है। मंदिर ट्रस्ट ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसी के तहत मंदिर के बगल में मौजूद इमारत राम मैंसन को खरीदने की तैयारी है। यह तीन मंजिला इमारत है, जो 708 वर्ग मीटर के प्लॉट में बनी है। यह प्लॉट मंदिर के बगल में है।

करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र सिद्धि विनायक मंदिर का विस्तार होने वाला है। मंदिर ट्रस्ट ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसी के तहत मंदिर के बगल में मौजूद इमारत राम मैंसन को खरीदने की तैयारी है। यह तीन मंजिला इमारत है, जो 708 वर्ग मीटर के एक प्लॉट में बनी है। यह प्लॉट मंदिर के एकदम बगल में है। मंदिर का मैनेजमेंट करने वाले ट्रस्ट का प्लान है कि उसकी ही जमीन पर बनी सिद्धि विनायक कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी से भी जमीन ले ली जाए ताकि मंदिर का विस्तार हो सके। दोनों प्लॉट मिलाकर 1800 वर्ग मीटर जगह हो जाएगी। मंदिर के ट्रस्ट का नेतृत्व करने वाले पूर्व विधायक सदा सरवनकर ने यह जानकारी दी है।

उन्होंने बताया कि इन प्लॉटों को लेकर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कतार की व्यवस्था हो जाएगी। इसके अलावा यहां पर शिरडी की तर्ज पर एक प्रसादालय बनेगा और टॉयलेट एवं चेंजिंग रूम्स भी बनाए जा सकेंगे। सरवनकर ने कहा, 'अभी ऐसी स्थिति है कि मंदिर के पास श्रद्धालुओं की लाइन तक के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। हमें बहुत बुरा लगता है, जब भक्तगण दर्शन के लिए सड़क तक में लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। इसके अलावा मंदिर में टॉयलेट भी नहीं हैं। मंदिर के सामने स्थित पेट्रोल पंप पर बने टॉयलेट का लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा पूजा के लिए आने वाले लोगों को चेंजिंग रूम की भी जरूरत रहती है। हम एक प्रसादालय भी बनाना चाह रहे हैं।'