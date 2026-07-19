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'ये लोग सीरियल किलर और बलात्कारी हैं', शिंदे गुट में सांसदों के विलय पर भड़के संजय राउत

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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संजय राउत ने कहा, 'शिवसेना (यूबीटी) के जलती हुई मशाल चुनाव चिह्न पर चुने गए सांसदों को खरीद लिया गया। यह लोकतंत्र का बलात्कार और हत्या है और यह एक गंभीर अपराध है। ये लोग सीरियल किलर और बलात्कारी हैं।'

'ये लोग सीरियल किलर और बलात्कारी हैं', शिंदे गुट में सांसदों के विलय पर भड़के संजय राउत

शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में विलय को लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी मिल गई है। इसे लेकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट के नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि यह कदम लोकतंत्र का बलात्कार और हत्या करने जैसा है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता राउत ने बिना किसी का नाम लिए कहा, 'शिवसेना (यूबीटी) के जलती हुई मशाल चुनाव चिह्न पर चुने गए सांसदों को खरीद लिया गया। यह लोकतंत्र का बलात्कार और हत्या है और यह एक गंभीर अपराध है। ये लोग सीरियल किलर और बलात्कारी हैं।'

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संजय राउत ने सवाल किया कि जब संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत किसी गुट के अलग होने या विलय की इजाजत नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति कैसे दी। पत्रकारों से बातचीत में राउत ने शनिवार को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के लिए भी केंद्र सरकार की आलोचना की। वांगचुक को भूख हड़ताल के 21वें दिन दिल्ली पुलिस जबरन सफदरजंग अस्पताल ले गई। वह मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट में अनियमितताओं और इस विवाद से जुड़े छात्रों की मौतों के विरोध में हैं। वह कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले प्रदर्शन के समर्थन में 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं।

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सोनम वांगचुक के प्रदर्शन पर क्या बोले

संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र में हर तरह के विरोध प्रदर्शन की इजाजत होती है। उन्होंने कहा, 'महात्मा गांधी ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया था और अंग्रेजों को बातचीत शुरू करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन वांगचुक अनशन करते हैं तो सरकार कोई बातचीत नहीं करती, बल्कि उन्हें प्रदर्शन स्थल से जबरन उठा ले जाती है। उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं कराया गया। उन पर अनशन खत्म करने का दबाव बनाया गया, जिसकी निंदा की जानी चाहिए।'

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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को शिवसेना (UBT) के 6 बागी सांसदों के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी दे दी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इन छह सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना के सांसदों की संख्या सात से बढ़कर 13 हो गई है। वहीं, शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा के उस दावे पर भी उसे घेरने की कोशिश की कि उन्होंने सत्ता के लिए हिंदुत्व छोड़ दिया है। उन्होंने पूछा, 'हम हिंदुत्व कभी नहीं छोड़ सकते, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने हिंदुत्व क्यों छोड़ दिया है। आप इस मुद्दे पर कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं?'

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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