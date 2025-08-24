महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार वोट चोरी के जरिए सत्ता में आई, संजय राउत का आरोप

इससे पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) को वोट चोरी का संस्थागत तरीका बताया।

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने रविवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन वाली सरकार वोट चोरी के जरिए सत्ता में आई। उन्होंने दावा किया कि यह मुद्दा अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा रहा है। राउत ने कहा, 'महाराष्ट्र में वोट चोरी का मुद्दा 8 महीने से चल रहा है। हम इस पर सवाल उठाते रहे हैं। यह मामला उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस ने उठाया था। देवेंद्र फडणवीस की सरकार केवल वोट चोरी के जरिए ही सत्ता में आई। हमारे वोट कहां गए? यह सवाल राज ठाकरे ने पूछा और हमने भी। अब इस चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा रहे हैं।'

इससे पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) को वोट चोरी का संस्थागत तरीका बताया। बिहार के अररिया में 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान कांग्रेस नेता ने ईसीआई और बीजेपी के बीच साझेदारी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'बिहार में एसआईआर वोट चोरी का संस्थागत तरीका है। लाखों मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। विपक्ष शिकायत कर रहा है, लेकिन बीजेपी ने एक बार भी शिकायत नहीं की क्योंकि चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त और बीजेपी के बीच साझेदारी है।'