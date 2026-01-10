आदित्य ठाकरे का भाजपा पर निशाना, बीएमसी चुनाव के लिए घोषणापत्र न करने पर सवाल

Hindustan Hindi News
Shiv Sena UBT NCP SP target BJP for not yet releasing manifesto for Mumbai civic polls
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव के लिए अब तक घोषणा पत्र जारी नहीं करने को लेकर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी को घेरा।

Jan 10, 2026 07:37 pm IST
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव के लिए अब तक घोषणा पत्र जारी नहीं करने को लेकर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी को घेरा। साथ ही यह भी दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी के पास महानगर के लिए कोई दूरदृष्टि नहीं है। शिवसेना (उबाठा) नेता आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि चुनाव में केवल पांच दिन बचे हैं। भाजपा के पास मुंबई शहर के लिए न तो कोई एजेंडा है, न कोई दूरदृष्टि या दिशा और न ही कोई घोषणा पत्र।

भाजपा को मुंबई की परवाह नहीं
ठाकरे ने कहा कि वह केवल अमूर्त विचारों की बात करती है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आखिरी समय में कोई और अमूर्त विचार सामने आए, जैसे 2047, विकासशील भारत और खगोलीय आंकड़ों से जुड़े कुछ और काल्पनिक विचार। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुद्दा यह है कि उन्होंने पिछले चार साल में अपनी राज्य सरकार के साथ और निर्वाचित बीएमसी के अभाव में मुंबई को लूटा। हमने अपना काम, अपनी उपलब्धियां, घोषणा पत्र का क्रियान्वयन और अपना दृष्टिकोण प्रकाशित किया है... भाजपा को मुंबई की परवाह नहीं है।

राकांपा शरद पवार का भी बयान
राकांपा (शप) के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा कि भाजपा मुंबई को गंभीरता से नहीं ले रही है। क्रास्टो ने कहा कि बीएमसी चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया। मुंबईकरों के लिए उनके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है। उनका एकमात्र मकसद निजी लाभ कमाना है और सबसे अधिक वार्षिक बजट वाले निकाय पर शासन करना है। बीएमसी चुनाव के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा और नतीजे एक दिन बाद घोषित किए जाएंगे।

