'पाकिस्तान धमकी दे रहा, भाजपा सरकार के पास क्या जवाब', आदित्य ठाकरे ने BCCI को भी लपेटा
अमेरिकी धरती से मुनीर की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी वाले बयान देना पाकिस्तान की आदत है। भारत ने जोर दिया कि नई दिल्ली अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी।
शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले जाने पर फिर सवाल उठाए हैं। मंगलवार को उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान धमकी दे रहा है, लेकिन भाजपा सरकार के पास उस धमकी का क्या जवाब है? जवाब है कि BCCI उनके साथ क्रिकेट खेलने जाएगा। बीसीसीआई को उनके साथ क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए?' दरअसल, अमेरिका के टैम्पा में प्रवासियों को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने भविष्य में भारत के साथ युद्ध के दौरान अपने देश के अस्तित्व को खतरा होने की स्थिति में परमाणु हमला करने की धमकी दी।
आदित्य ठाकरे ने इस बयान को लेकर कहा कि पाकिस्तान धमकी दे रहा है। उन्होंने कहा, 'पिछले साल आपने देखा होगा कि BCCI के शीर्ष अधिकारी शाहिद आफरीदी और अन्य सभी पाकिस्तानी क्रिकेटरों के साथ पार्टी कर रहे थे। पिछले साल हमने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बीसीसीआई ने उसी बांग्लादेश को आमंत्रित किया और इस देश में टेस्ट मैच खेला। तो क्या BCCI देश से ऊपर है? क्या BCCI हिंदुओं से ऊपर है? क्या BCCI सैनिकों की शहादत से ऊपर है? BCCI हमें इसका जवाब दे।'
ओवैसी ने भी दी तीखी प्रतिक्रिया
एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर की धमकी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका की धरती से भारत को दी गई परमाणु धमकी की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हैदराबाद से लोकसभा सदस्य ओवैसी ने कहा कि अमेरिका का भारत रणनीतिक साझेदार है। अमेरिकी धरती का यह दुरुपयोग भारत व भारतीयों दोनों को अस्वीकार्य है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए और इस मुद्दे को अमेरिका के समक्ष मजबूती से उठाना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान की सैन्य मंशा को जानते हुए भारत को अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘मोदी सरकार की ओर से रक्षा के लिए कम बजटीय आवंटन अब और जारी नहीं रह सकता। हमें बेहतर तैयारी करने की जरूरत है।’