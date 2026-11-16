छठ पर बवाल जारी; शिवसेना UBT नेता ने कहा- लालू-भालू की बेटी, मुंबई आओ तो उथल-पुथल निकाल देंगे

किशोरी पेडनेकर ने कहा, ‘लालू या भालू की बेटी या फिर प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने राजनीति में खुद का नाम बड़ा किया है। अगर ऐसे लोग उट-पटांग बात करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। हमने छठ पूजा का कभी विरोध नहीं किया है।’

शिवसेना (UBT) नेता किशोरी पेडनेकर ने छठ पूजा विवाद को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। उन्होंने सोमवार को लालू यादव को 'भालू' और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य को 'मछली' तक कहा दिया। किशोरी पेडनेकर ने तंज कसते हुए कहा, 'लालू या भालू की बेटी या फिर प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने राजनीति में खुद का नाम बड़ा किया है। अगर ऐसे लोग उट-पटांग बात करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। हमने छठ पूजा का कभी विरोध नहीं किया है। छठ पूजा को लेकर जो राजनीति की जा रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। छठ पूजा को लेकर कोर्ट का फैसला है कि समुद्र के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमने चार दिन पहले ही बता दिया था कि छठ पूजा के लिए तालाब बना दो, जैसा कि गणपित पूजा में होता है।'

किशोरी पेडनेकर ने कहा कि बिहार में कितना बड़ा समुद्र है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन तालाब बहुत है। ये लालू-भालू जैसे और रोहिणी आचार्य जैसी मछलियां बहुत उथल-पुथल करती हैं। उन्होंने कहा, 'ये सब बिहार में चलेगी लेकिन बिहार में बैठकर मुंबई के बारे में या उद्धव-राज ठाकरे जी के बारे में बात करना है तो मुंबई में आओ। तुम्हारा जो उथल-पुथल है ना, उसे निकाल देंगे। आप क्या बात करती हो, आपको पता है क्या, आपने उनका नाखून भी नहीं देखा होगा। यह बात मैं लालू-भालू की बेटी के लिए कह रही हूं।'

क्या था राज ठाकरे का बयान गौरतलब है कि राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने मुंबई में छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजनों पर कड़ा विरोध जताया। पार्टी ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर बाणगंगा क्षेत्र में छठ पूजा की इजाजत नहीं देने की मांग की। मनसे ने कहा कि गिरगांव चौपाटी और अन्य तटीय इलाकों में पूजा के बाद बड़े पैमाने पर गंदगी फैलती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा, राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर छठ पूजा से जुड़े वीडियो और रील्स को सांस्कृतिक आक्रमण बताया था। उन्होंने दावा किया था कि मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंबई के कई रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजाने की कोशिशों को नाकाम किया है। उनके इन बयानों के बाद महाराष्ट्र और बिहार के सियासी गलियारों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।

रोहिणी आचार्य ने क्या कहा था राज ठाकरे की छठ पर्व पर की गई टिप्पणी को लेकर रोहिणी आचार्य ने उन पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने राज ठाकरे की तुलना बरसाती मेंढक से करते हुए कहा कि जिस तरह मॉनसून आते ही मेंढक बाहर निकलने लगते हैं, उसी तरह छठ पर्व नजदीक आते ही राज ठाकरे की बयानबाजी शुरू हो जाती है। रोहिणी ने आरोप लगाया कि मनसे प्रमुख केवल मीडिया की सुर्खियों में बने रहने और चर्चा बटोरने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र भी भारत का अभिन्न हिस्सा है और देश के हर नागरिक को किसी भी राज्य में रहने, अपनी आस्था के अनुसार त्योहार मनाने और चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने राज ठाकरे को दंगाई बताते हुए कहा कि छठ पर उनकी टिप्पणी बिहार के लोगों की धार्मिक भावनाओं का अपमान है और ऐसे लोगों को महत्व नहीं देना चाहिए।