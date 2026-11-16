छठ पर बवाल जारी; शिवसेना UBT नेता ने कहा- लालू-भालू की बेटी, मुंबई आओ तो उथल-पुथल निकाल देंगे
किशोरी पेडनेकर ने कहा, ‘लालू या भालू की बेटी या फिर प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने राजनीति में खुद का नाम बड़ा किया है। अगर ऐसे लोग उट-पटांग बात करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। हमने छठ पूजा का कभी विरोध नहीं किया है।’
शिवसेना (UBT) नेता किशोरी पेडनेकर ने छठ पूजा विवाद को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। उन्होंने सोमवार को लालू यादव को 'भालू' और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य को 'मछली' तक कहा दिया। किशोरी पेडनेकर ने तंज कसते हुए कहा, 'लालू या भालू की बेटी या फिर प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने राजनीति में खुद का नाम बड़ा किया है। अगर ऐसे लोग उट-पटांग बात करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। हमने छठ पूजा का कभी विरोध नहीं किया है। छठ पूजा को लेकर जो राजनीति की जा रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। छठ पूजा को लेकर कोर्ट का फैसला है कि समुद्र के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमने चार दिन पहले ही बता दिया था कि छठ पूजा के लिए तालाब बना दो, जैसा कि गणपित पूजा में होता है।'
किशोरी पेडनेकर ने कहा कि बिहार में कितना बड़ा समुद्र है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन तालाब बहुत है। ये लालू-भालू जैसे और रोहिणी आचार्य जैसी मछलियां बहुत उथल-पुथल करती हैं। उन्होंने कहा, 'ये सब बिहार में चलेगी लेकिन बिहार में बैठकर मुंबई के बारे में या उद्धव-राज ठाकरे जी के बारे में बात करना है तो मुंबई में आओ। तुम्हारा जो उथल-पुथल है ना, उसे निकाल देंगे। आप क्या बात करती हो, आपको पता है क्या, आपने उनका नाखून भी नहीं देखा होगा। यह बात मैं लालू-भालू की बेटी के लिए कह रही हूं।'
क्या था राज ठाकरे का बयान
गौरतलब है कि राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने मुंबई में छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजनों पर कड़ा विरोध जताया। पार्टी ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर बाणगंगा क्षेत्र में छठ पूजा की इजाजत नहीं देने की मांग की। मनसे ने कहा कि गिरगांव चौपाटी और अन्य तटीय इलाकों में पूजा के बाद बड़े पैमाने पर गंदगी फैलती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा, राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर छठ पूजा से जुड़े वीडियो और रील्स को सांस्कृतिक आक्रमण बताया था। उन्होंने दावा किया था कि मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंबई के कई रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजाने की कोशिशों को नाकाम किया है। उनके इन बयानों के बाद महाराष्ट्र और बिहार के सियासी गलियारों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।
रोहिणी आचार्य ने क्या कहा था
राज ठाकरे की छठ पर्व पर की गई टिप्पणी को लेकर रोहिणी आचार्य ने उन पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने राज ठाकरे की तुलना बरसाती मेंढक से करते हुए कहा कि जिस तरह मॉनसून आते ही मेंढक बाहर निकलने लगते हैं, उसी तरह छठ पर्व नजदीक आते ही राज ठाकरे की बयानबाजी शुरू हो जाती है। रोहिणी ने आरोप लगाया कि मनसे प्रमुख केवल मीडिया की सुर्खियों में बने रहने और चर्चा बटोरने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र भी भारत का अभिन्न हिस्सा है और देश के हर नागरिक को किसी भी राज्य में रहने, अपनी आस्था के अनुसार त्योहार मनाने और चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने राज ठाकरे को दंगाई बताते हुए कहा कि छठ पर उनकी टिप्पणी बिहार के लोगों की धार्मिक भावनाओं का अपमान है और ऐसे लोगों को महत्व नहीं देना चाहिए।
प्रशांत किशोर की भी आई टिप्पणी
जन सुराज के सूत्रधार और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि ठाकरे को जब कोई नहीं पूछता है, तब वह उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गाली देकर मीडिया में जगह बनाने की कोशिश करते हैं। किशोर ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो यह सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए, जिसकी प्रदेश में सरकार है। इस अपमान के लिए हिंदी भाषी लोग भाजपा से ही सवाल पूछेंगे।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें