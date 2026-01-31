अजित पवार की चिता ठंडी भी नहीं हुई और शपथ ग्रहण की तैयारी है, शिवसेना (UBT) ने साधा निशाना

संक्षेप: आनंद दुबे ने कहा, ‘क्या भाजपा को इस बात का डर है कि अगर जल्दबाजी नहीं करेंगे तो कहीं NCP के दोनों गुट एक न हो जाएं और फिर महाविकास अघाड़ी के साथ न चली जाएं। यह भी हो सकता है कि एनसीपी सरकार से समर्थन वापस ले ले।’

महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारियों पर शिवसेना (यूबीटी) ने निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि अजित पवार की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई है और शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। शनिवार को उन्होंने कहा, 'महाराष्ट्र ने एक बहुत बड़ा नेता खोया है। बारामती ने अपना लाल खोया है। इसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। यह उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन, ये जो हो रहा है... क्या नैतिकता है? क्या यह किसी भी राजनीतिक दल को शोभा देता है। हमारे हिंदू धर्म में नियम है कि जब तक तेरहीं नहीं हो जाती तब तक कोई भी शुभ काम नहीं होता है।'

आनंद दुबे ने सवाल करते हुए कहा कि आखिर ऐसा क्या जल्दबाजी है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है? उन्होंने कहा, 'हमें इसकी जानकारी नहीं है। शरद पवार ने भी कहा है कि उन्हें कुछ नहीं बताया गया। एनसीपी के पास बड़े-बड़े नेता हैं और ये लोग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर क्या फैसला लेंगे, यह तो वे ही जानें। लेकिन, जो हो रहा है वो महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है।' मालूम हो कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार की 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह हादसा बारामती में हुआ, जिसमें पवार समेत 4 अन्य लोग भी मारे गए।