आदित्य ठाकरे के लिए 'राइट हैंड' सचिन अहीर का जाना क्यों है सबसे बड़ा झटका? जानें 3 बड़े कारण

Maharashtra Politics: सचिन अहीर के उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को छोड़ने के बाद आदित्य ठाकरे के पारंपरिक गढ़ वर्ली में संकट गहरा गया है। माना जा रहा है कि अहीर के जाने से वर्ली क्षेत्र में जमीनी स्तर का समर्थन, संसाधन प्रबंधन और मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित होने वाला है।

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आया है। शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और एमएलसी सचिन अहीर ने मंगलवार को अचानक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में जाने का ऐलान कर दिया। यह कदम न सिर्फ उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए, बल्कि खास तौर पर युवा नेता आदित्य ठाकरे के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक झटका माना जा रहा है। दरअसल, अहीर को आदित्य ठाकरे का सबसे करीबी 'राइट हैंड' और मुंबई का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता था।

छह लोकसभा सांसदों के दलबदल के महज कुछ दिन बाद अहीर का यह फैसला यूबीटी गुट की कमर तोड़ने वाला साबित हो सकता है। सियासी पंडित इसे उद्धव ठाकरे गुट के संगठनात्मक ढांचे पर 'घातक प्रहार' बता रहे हैं, खासकर मुंबई महानगर और वर्ली जैसे अहम क्षेत्र में। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि सचिन अहीर का जाना यूबीटी और आदित्य ठाकरे के लिए बड़ा झटका क्यों माना जा रहा है? आइये हम आपको बता रहे हैं उसके प्रमुख कारण...

वर्ली में आदित्य ठाकरे के गढ़ की नींव हिल गई यहां आपको सबसे पहले बाते दें कि सचिन अहीर वर्ली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके हैं। साल 2019 में जब आदित्य ठाकरे राजनीति में सक्रिय रूप से कदम रख रहे थे, तब उन्होंने अहीर को एनसीपी से तोड़कर अपने साथ लाया था। इसके पीछे उनका मकसद साफ था। दरअसल, वर्ली जैसे मुश्किल क्षेत्र में एक मजबूत स्थानीय नेटवर्क, कार्यकर्ताओं का समर्थन और चुनावी सुरक्षा कवच तैयार करना।

बताया जाता है कि अहीर के पास वर्ली में मजबूत पकड़ थी। वे स्थानीय मुद्दों, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और संसाधन प्रबंधन के मास्टर माने जाते थे। ऐसे में उनका जाना सीधे तौर पर आदित्य ठाकरे के गढ़ को कमजोर करेगा। सियासी पंडितों का मानना है कि अब भविष्य के विधानसभा चुनावों में वर्ली सीट बचाना यूबीटी के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। जमीनी स्तर पर समर्थन घटने, कार्यकर्ताओं में असमंजस और संसाधनों की कमी से आदित्य ठाकरे की लोकल पकड़ ढीली पड़ सकती है।

मुंबई के श्रमिक वर्ग और ट्रेड यूनियन नेटवर्क का भारी नुकसान इतना ही नहीं, सचिन अहीर मुंबई के पारंपरिक श्रमिक आंदोलन से जुड़े एक अनुभवी और प्रभावशाली नेता हैं। वे राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ( RMMS ) समेत कई प्रमुख ट्रेड यूनियनों में गहरी पैठ रखते थे। शिवसेना की मूल विचारधारा ही स्थानीय मुंबईकरों, मिल मजदूरों और आम कार्यकर्ताओं पर आधारित रही है।

ऐसे में अहीर जैसे नेता के जाने से पार्टी की जमीनी पहुंच, यूनियन स्तर का संगठन और मुंबई महानगरपालिका (BMC) जैसे स्थानीय निकायों में प्रभाव काफी हद तक कमजोर हो जाएगा। माना जाता है कि मुंबई में शिवसेना की पारंपरिक ताकत इसी नेटवर्क पर टिकी थी। अब शिंदे गुट को यह पूरा नेटवर्क मिलने से मुंबई में शक्ति संतुलन और भी अधिक उनके पक्ष में झुक सकता है।

यूबीटी का अंतिम किला ढह गया दलबदल के तुरंत बाद सचिन अहीर ने महाराष्ट्र विधान परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए महायुति (शिंदे-फडणवीस) गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। यह कदम यूबीटी के लिए दोहरी मार है। पहले तो छह लोकसभा सांसदों के जाने के बाद निचले सदन में यूबीटी की ताकत पहले ही घटकर मात्र तीन सांसद रह गई थी। अब विधान परिषद में भी अहीर जैसे अनुभवी नेता के चले जाने से संस्थागत प्रभाव लगभग समाप्त हो गया है। माना जा रहा है कि इससे महाराष्ट्र की विधायी व्यवस्था में यूबीटी का वजूद और भी कमजोर हो जाएगा।