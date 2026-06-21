'गद्दारों को टिकट देकर गलती हो गई, जनता से माफी मांग रहा हूं'; शिवसेना में टूट पर उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके पिता बालासाहेब ठाकरे की ओर से स्थापित अविभाजित शिवसेना ने 30 वर्षों तक कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन उसने कभी भी कांग्रेस को तोड़ने या खत्म करने की कोशिश नहीं की थी।

शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को दावा किया कि उनके नेतृत्व वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें शाह ने कहा था कि अब केवल एक ही शिवसेना है और उसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। ठाकरे मुंबई के भांडुप क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। यह क्षेत्र शिवसेना (यूबीटी) के बागी सांसद संजय पाटिल के मुंबई उत्तर-पूर्व लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह उन लोगों और उनके समर्थकों का आभार जताते हैं, जिन्होंने विश्वासघात करके शिवसेना के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के भीतर संघर्ष की नई ऊर्जा पैदा कर दी। उन्होंने कहा, 'पार्टी स्थापना दिवस पर मैंने जो संकल्प लिया था, उसे अब जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। जिन-जिन क्षेत्रों में हमारे साथ विश्वासघात हुआ, वहां मैं स्वयं जाकर मतदाताओं से माफी मांग रहा हूं।' उन्होंने स्वीकार किया कि जिन सांसदों ने बाद में पाला बदल लिया, उन्हें जनता ने शिवसेना और उसके चुनाव चिह्न के आधार पर चुना था। ऐसे नेताओं को टिकट देना पार्टी की भूल थी और इसके लिए वह जनता से क्षमा मांगते हैं।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके पिता बालासाहेब ठाकरे की ओर से स्थापित अविभाजित शिवसेना ने 30 वर्षों तक कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन उसने कभी भी कांग्रेस को तोड़ने या खत्म करने की कोशिश नहीं की, जैसा कि भाजपा ने शिवसेना के साथ किया है। उन्होंने कहा, 'मेरे नेतृत्व वाली शिवसेना ही एकमात्र असली शिवसेना है।' शिवसेना (UBT) में संभावित बगावत की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह किसी भी तरह से निराश या हतोत्साहित नहीं हैं।

आखिर अमित शाह ने शिवसेना पर क्या कहा उद्धव ठाकरे ने यह भी दावा किया कि पहले भाजपा की राजनीतिक हैसियत बहुत सीमित थी और अविभाजित शिवसेना ने ही उसे महाराष्ट्र में मजबूत होने में मदद की थी। अमित शाह ने शनिवार को 'ऑपरेशन टाइगर' के बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि अब शिवसेना में कोई गुट नहीं बचा है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी ही असली शिवसेना है। शाह ने पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में परिवार देवता मंदिर के संरक्षण कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 'पहले हमें एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना कहना पड़ता था, लेकिन अब कोई गुट नहीं बचा है। अब केवल एक ही शिवसेना है।'