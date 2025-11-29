Hindustan Hindi News
आवारा कुत्तों के अंगों को निकाल रहे तस्कर, शिवसेना सांसद ने की जांच की मांग

संक्षेप:

महाराष्ट्र के ठाणे में कुत्तों और बिल्लियों के अंगों की तस्करी का मामला सामने आया है। शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने इस मामले की जांच करने और आवारा पशुओं की सुरक्षा करने की मांग की है।

Sat, 29 Nov 2025 01:53 PM
महाराष्ट्र के ठाणे में कुत्तों के अंगों की तस्करी का मामला सामने आया है। शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने आवारा पशुओं को पकड़कर अंग निकालने वाले इन कथित गिरोहों से जुड़े मामलों क जांच करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि ऐसी सूचना मिली है कि इन कुत्तों और बिल्लियों के अंगों को निकालकर उनकी तस्करी की जा रही है।

ठाणे नगर निगम के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवसेना सांसद ने इस अवैध गतिविधि पर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि एक गिरोह शहर में आवारा कुत्तों व बिल्लियों को पकड़कर दूसरे स्थानों पर ले जाता है और स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्रों व चिकित्सकों की मदद से उनके अंगों को निकाल लेता है।

उन्होंने स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा विभागों को इस घटना के बारे में सचेत करते हुए कहा, “कुछ निजी अस्पताल हैं, जिनके जरिए कुछ लोग ठाणे आते हैं और आवारा जानवरों को ले जाते हैं। उन्हें मुंबई के देवनार में पांच से दस दिनों तक रखा जाता है और फिर उनके अंगों को अवैध रूप से निकाला जाता है।”

सांसद ने नगर निगम अधिकारियों को इस गिरोह की जांच करने और शहर में आवारा जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

गौरतलब है कि मानव अंग तस्करी की तरह ही कुत्तों और बिल्लियों की अंग तस्करी भी ब्लैक मार्केट में बड़ी मात्रा में प्रचलित है। इनके अंगों का उपयोग अवैध बाजारों, पारंपरिक चिकित्सा या अवैध कामों के लिए किया जाता है।

दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों में कुत्तों के मांस का अवैध व्यापार किया जाता है। इसके अलावा इनकी हड्डियों और खाल को सजावट या अवैध दवाइयों के नाम पर भी बेचा जाता है।

Maharashtra News
