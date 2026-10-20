शिवसेना की दशहरा रैली के 60 साल, आज 2 अलग-अलग आयोजन; बाल ठाकरे की विरासत की लड़ाई

शिवसेना की दशहरा रैली की शुरुआत 30 अक्टूबर 1966 को हुई थी। बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना के करीब चार महीने बाद पहली रैली शिवाजी पार्क में की थी। उस समय वह कार्टूनिस्ट और संपादक के रूप में पहचाने जाते थे।

शिवसेना की पहली दशहरा रैली के 60 साल पूरे होने पर मंगलवार को मुंबई में 2 अलग-अलग रैलियां हो रही हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट दादर के शिवाजी पार्क में जुटा है, जबकि एकनाथ शिंदे का गुट गोरेगांव के नेस्को मैदान में रैली कर रहा है। दोनों गुट बाल ठाकरे की विरासत पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। कभी एकजुट शिवसेना की ताकत दिखाने वाली यह रैली अब पार्टी की पहचान, राजनीतिक पकड़ और भविष्य की लड़ाई का केंद्र बन गई है। दोनों गुटों के सामने अपने समर्थकों को एकजुट रखने और महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी ताकत साबित करने की चुनौती है।

शिवसेना की दशहरा रैली की शुरुआत 30 अक्टूबर 1966 को हुई थी। बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना के करीब चार महीने बाद पहली रैली शिवाजी पार्क में की थी। उस समय वह कार्टूनिस्ट और मराठी साप्ताहिक पत्रिका ‘मार्मिक’ के संपादक के रूप में पहचाने जाते थे। पहली रैली के लिए छोटी जगह चुनने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने शिवाजी पार्क को चुना। मैदान में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रैली के दौरान चंदा जुटाने के लिए स्टील का डिब्बा भी घुमाया गया। इस आयोजन ने मुंबई में मराठी भाषी लोगों के अधिकारों की मांग को बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदलने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद दशहरा रैली शिवसेना की पहचान बन गई। बाल ठाकरे हर साल इसके जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते और महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर अपना रुख सामने रखते थे। 2012 में उनके निधन के बाद उद्धव ठाकरे ने 2013 से इस परंपरा को आगे बढ़ाया।

असली शिवसेना की चली लड़ाई शिवसेना में 2022 में उस समय बड़ा बदलाव आया, जब एकनाथ शिंदे ने बगावत कर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी। इसके बाद पार्टी दो गुटों में बंट गई। दोनों ने पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न और बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत पर दावा किया। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी। उद्धव गुट के लिए शिवाजी पार्क से जुड़ाव अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखने का अहम आधार बना हुआ है। 2022 में दोनों गुट इसी मैदान में रैली करना चाहते थे, लेकिन विवाद अदालत पहुंच गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव गुट को शिवाजी पार्क में रैली करने की इजाजत दी, जबकि शिंदे गुट को बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA मैदान में सभा करनी पड़ी। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिंदे गुट ने 57 सीटें जीती थीं, जबकि शिवसेना (यूबीटी) को 20 सीटें मिली थीं। शिंदे महाराष्ट्र की महायुति सरकार में उपमुख्यमंत्री भी हैं। इससे उनके गुट को संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर बढ़त मिली है।