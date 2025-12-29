Hindustan Hindi News
NMC चुनाव में ट्विस्ट, शिवसेना-NCP ने भाजपा को छोड़ दिया, अब नासिक में BJP से दो-दो हाथ

संक्षेप:

Dec 29, 2025 11:03 pm IST लाइव हिन्दुस्तान, नासिक
महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। नासिक नगर निगम (NMC) के चुनावों में महायुति के सहयोगी दलों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि उसके सहयोगी दल शिवसेना (शिंदे गुट) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) एक साथ आ गए हैं। दूसरी ओर, महा विकास आघाड़ी (एमवीए) ने भी चुनाव साथ मिलकर लड़ने का लगभग तय कर लिया है।

राज्य के मंत्री और एनसीपी नेता नरहरि जिरवाल ने कहा कि बीजेपी ने गठबंधन को लेकर कोई संदेश नहीं दिया है। नामांकन दाखिल करने से ठीक एक दिन पहले शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) और एनसीपी ने नासिक महानगरपालिका चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इस पर कोई सवाल ही नहीं। हम जीतने की क्षमता के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। उसी के अनुसार सीटों का बंटवारा किया जाएगा।

वहीं, शिवसेना के पूर्व सांसद हेमंत गोडसे ने भी जिरवाल की बात दोहराते हुए बीजेपी पर 'सकारात्मक प्रतिक्रिया' न देने का आरोप लगाया। इसके अलावा, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट), एनसीपी (शरद पवार गुट) और कांग्रेस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी।

पुणे में अजीत और शरद पवार गुट एक साथ

दूसरी तरफ, एनसीपी (शरद पवार गुट) के नेता रोहित पवार ने पुणे महानगरपालिका चुनाव के लिए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ गठबंधन की सोमवार को घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता प्रतिद्वंद्वी गुट के साथ जाना चाहते थे। अजित पवार ने रविवार को पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका चुनाव के लिए दोनों गुटों के बीच गठबंधन की घोषणा की थी।

रोहित पवार ने कहा कि एनसीपी (शरद गुट) के शहर प्रमुख प्रशांत जगताप के पार्टी छोड़ने के बाद कई कार्यकर्ता कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले के पास आए और दोनों गुटों को एक साथ आने की बात कही। स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गठबंधन का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन दोनों गुटों के लिए चुनाव आसान बनाने के लिए है और फिलहाल दोनों पार्टियां पुणे और पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका चुनाव साथ लड़ेंगी।

पार्टी के महासचिव ने कहा कि शरद पवार साहब इस फैसले में शामिल नहीं थे। हालांकि, उनका मानना है कि पार्टी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण हैं और नगर निगम चुनावों के लिए उनकी राय मायने रखती है। सीट साझेदारी का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों (पुणे और पिंपरी-चिंचवड सहित) के चुनाव 15 जनवरी को होंगे, जबकि मतगणना अगले दिन होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है।

