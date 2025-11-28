Hindustan Hindi News
Shinde Shiv Sena vs BJP over money bag Maharashtra local body elections fight gets bitter
'हमाम में सब नंगे', निकाय चुनाव से पहले भाजपा और शिंदे सेना में तीखी तकरार; राणे बंधु भिड़े

संक्षेप:

इसी बीच BJP विधायक तानाजी मुटकुले ने आरोप लगाया कि शिवसेना MLA संतोष बांगर ने 2022 में पार्टी विभाजन के दौरान एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने के लिए 50 करोड़ रुपये की मांग की थी।

Fri, 28 Nov 2025 10:05 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को होने वाले नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव से महज पांच दिन पहले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के दो प्रमुख सहयोगी- शिवसेना (शिंदे गुट) और भारतीय जनता पार्टी के बीच तीखी नोंक-झोंक शुरू हो गई है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुले तौर पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इन आरोपों की तीखी बहस में राणे बंधु तक उतर आए हैं, जिससे गठबंधन में जारी अंदरूनी तनाव और स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

नीलेश राणे का ‘स्टिंग’: BJP कार्यकर्ता के घर से कैश मिलने का दावा

शिवसेना MLA नीलेश राणे ने बुधवार को दावा किया कि सिंधुदुर्ग जिले के मालवन में BJP कार्यकर्ता विजय केनवडकर के घर से वोटरों में बांटने के लिए रखे गए कैश के बैग मिले हैं। उन्होंने कहा कि यह स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने स्वयं किया है और इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए।

निलेश ने कहा- यह सिर्फ एक घर का मामला नहीं है। ऐसे 8 से 10 और घरों में कैश रखा गया है। हमारे पास सबूतों के वीडियो मौजूद हैं। यह चुनाव लड़ने का तरीका नहीं है। उन्होंने इसे BJP प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण के हालिया कोंकण दौरे से जोड़ते हुए दावा किया कि यह पैसा उनके दौरे के तुरंत बाद मिला।

नीलेश राणे ने मीडिया से बातचीत में कहा- बैग में नोटों की गड्डियां थीं। यह पैसा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण के कोंकण दौरे के तुरंत बाद मिला है। हालांकि BJP कार्यकर्ता विजय केनवडकर ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके घर में रखा पैसा उनके व्यापार से संबंधित है और चुनाव से इसका कोई लेना-देना नहीं है। गौरतलब है कि नीलेश राणे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए थे।

नितेश राणे की सफाई- पार्टी के साथ निजी जीवन भी होता है

मामला गरमाया तो खुद केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद नारायण राणे के छोटे बेटे तथा राज्य के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे मैदान में कूद पड़े। नितेश ने अपने बड़े भाई नीलेश राणे पर ही हमला बोलते हुए कहा- हम राजनीतिक लोग हैं, लेकिन निजी जीवन और कारोबार भी चलाते हैं। विजय भाजपा कार्यकर्ता हैं और व्यापारी भी। उनके घर नकदी रखना क्या गुनाह है?

नितेश राणे ने गठबंधन में दरार की झलक दिखाते हुए कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हमाम में सब नंगे हैं। रविंद्र चव्हाण पर आधारहीन आरोप लगाकर शिवसेना गंदी राजनीति कर रही है। सिर्फ चव्हाण कोंकण आए इसलिए पैसा लाए, यह तर्क है? तो हम भी पूछ सकते हैं कि शिवसेना के मंत्री उदय सामंत कोंकण क्यों आए थे? हमने तो कोई हंगामा नहीं खड़ा किया।

उन्होंने आगे कहा- भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे नेक नेता मिले हैं, जिन पर जनता का विश्वास है। हमें अनैतिक तरीकों से चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं। अगर कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग और पुलिस देख लेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने भी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मैं धैर्य रख रहा हूं क्योंकि मैंने 2 दिसंबर तक गठबंधन बनाए रखा है। उसके बाद मुंहतोड़ जवाब दूंगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सवाल उठाया कि नीलेश राणे किसी के घर में घुसकर बेडरूम तक पहुंच गए और उसे स्टिंग बता रहे हैं? पूरी घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार ने भी आरोपों को निराधार बताया।

दूसरा मोर्चा: 50 करोड़ लेकर दल बदलने का आरोप

इसी बीच BJP विधायक तानाजी मुटकुले ने आरोप लगाया कि शिवसेना MLA संतोष बांगर ने 2022 में पार्टी विभाजन के दौरान एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने के लिए 50 करोड़ रुपये की मांग की थी। मुटकुले ने कहा, यह सच है कि बांगर बिना पैसे नहीं रह सकते। उन्होंने 50 बॉक्स (50 करोड़) की डील की थी। संतोष बांगर ने पलटवार करते हुए कहा: मुटकुले पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे, लेकिन उन्होंने अपने ड्राइवर को फंसा दिया। वह अपनी पार्टी पर कलंक हैं।

शिवसेना का आरोप: पुलिस रेड BJP दबाव में हुई

शिवसेना एमएलसी हेमंत पाटिल ने दावा किया कि हिंगोली जिले में संतोष बांगर के कलमनूरी स्थित घर पर सुबह-सुबह पुलिस छापा पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक के दबाव में बिना सूचना के छापेमारी की गई। हिंगोली में शिवसेना मजबूत है, इसलिए डराने-धमकाने की राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को 236 नगर पंचायतों और 27 नगर परिषदों के लिए मतदान होना है। महायुति गठबंधन में शामिल शिवसेना, भाजपा और एनसीपी (अजित पवार) के बीच सीट बंटवारे को लेकर पहले से ही खटपट चल रही थी। अब ये सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप गठबंधन के लिए नई मुसीबत बन गए हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक इस पूरे प्रकरण पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

Maharashtra News Eknath Shinde BJP
