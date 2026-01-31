Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Sharad Pawar says All these discussions are not taking place here on Deputy CM post
'मुझे नहीं पता, दूसरे नेता फैसले ले रहे'; सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने के सवाल पर शरद पवार

'मुझे नहीं पता, दूसरे नेता फैसले ले रहे'; सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने के सवाल पर शरद पवार

संक्षेप:

शरद पवार ने कहा कि अजित जनता की समस्याओं को गहराई से समझते थे और हमेशा न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहते थे। बारामती के लोगों ने हमेशा उनका साथ दिया और उन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारियों में कमी नहीं होने दी। 

Jan 31, 2026 09:52 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) के प्रमुख शरद पवार ने अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर गहरा दुख जताया है। 28 जनवरी को बारामती हवाई अड्डे के पास एक चार्टर्ड विमान दुर्घटना में अजित का निधन हो गया, जिसमें वे और चार अन्य लोग मारे गए थे। शरद पवार ने अजित पवार को एक सक्षम, समर्पित और जनता के लिए काम करने वाले नेता के रूप में याद किया। उन्होंने कहा कि अजित जनता की समस्याओं को गहराई से समझते थे और हमेशा न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहते थे। बारामती के लोगों ने हमेशा उनका साथ दिया और उन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारियों में कमी नहीं होने दी। उनके निधन से सभी को गहरा सदमा लगा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:क्या विमान में की गई थी छेड़छाड़? अजित पवार मौत मामले की CID ने शुरू की जांच

शरद पवार ने कहा कि इस दुखद स्थिति में हमें मजबूती से आगे बढ़ना होगा। लोगों की पीड़ा कम करने के लिए काम करना चाहिए और अजित पवार के सेवा भाव व मूल्यों को जारी रखना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि अजित के परिवार की नई पीढ़ी उनकी विरासत और कार्यशैली को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगी। शरद पवार ने यह बयान बारामती में दिया गया, जहां अजित का राजनीतिक आधार मजबूत था और जहां उनका अंतिम संस्कार भी पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ।

राजनीतिक गतिविधियों पर क्या बोले

इस बीच, अजित पवार के निधन के बाद राजनीतिक गतिविधियों और फैसलों की तेजी पर सवाल उठ रहे हैं। जब शरद पवार से पूछा गया कि अजित के निधन के तुरंत बाद कई राजनीतिक फैसले जल्दबाजी में क्यों लिए जा रहे हैं, तो NCP-SP चीफ ने कहा कि ये चर्चाएं यहां नहीं, बल्कि मुंबई में हो रही हैं। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और अन्य सीनियर नेता इन चर्चाओं में शामिल हैं। जो भी दिखाई दे रहा है, वह उनकी ओर से लिए गए फैसले लगते हैं। उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

उपमुख्यमंत्री पद की शपथ पर जवाब

सुनेत्रा पवार के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की खबरों पर शरद पवार ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह उनकी पार्टी का फैसला होगा। आज अखबार में उन्होंने देखा कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नामों ने कुछ फैसले लेने की पहल की है। इस पर उनसे कोई चर्चा नहीं हुई और उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वे यह भी नहीं जानते कि यह क्या हो रहा है। शरद पवार ने साफ किया कि वे इन मुद्दों से अज्ञान हैं और फैसले दूसरे नेताओं की ओर से लिए जा रहे हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Sharad Pawar Maharashtra News Ajit Pawar
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।