'मुझे नहीं पता, दूसरे नेता फैसले ले रहे'; सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने के सवाल पर शरद पवार

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) के प्रमुख शरद पवार ने अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर गहरा दुख जताया है। 28 जनवरी को बारामती हवाई अड्डे के पास एक चार्टर्ड विमान दुर्घटना में अजित का निधन हो गया, जिसमें वे और चार अन्य लोग मारे गए थे। शरद पवार ने अजित पवार को एक सक्षम, समर्पित और जनता के लिए काम करने वाले नेता के रूप में याद किया। उन्होंने कहा कि अजित जनता की समस्याओं को गहराई से समझते थे और हमेशा न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहते थे। बारामती के लोगों ने हमेशा उनका साथ दिया और उन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारियों में कमी नहीं होने दी। उनके निधन से सभी को गहरा सदमा लगा है।

शरद पवार ने कहा कि इस दुखद स्थिति में हमें मजबूती से आगे बढ़ना होगा। लोगों की पीड़ा कम करने के लिए काम करना चाहिए और अजित पवार के सेवा भाव व मूल्यों को जारी रखना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि अजित के परिवार की नई पीढ़ी उनकी विरासत और कार्यशैली को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगी। शरद पवार ने यह बयान बारामती में दिया गया, जहां अजित का राजनीतिक आधार मजबूत था और जहां उनका अंतिम संस्कार भी पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ।

राजनीतिक गतिविधियों पर क्या बोले इस बीच, अजित पवार के निधन के बाद राजनीतिक गतिविधियों और फैसलों की तेजी पर सवाल उठ रहे हैं। जब शरद पवार से पूछा गया कि अजित के निधन के तुरंत बाद कई राजनीतिक फैसले जल्दबाजी में क्यों लिए जा रहे हैं, तो NCP-SP चीफ ने कहा कि ये चर्चाएं यहां नहीं, बल्कि मुंबई में हो रही हैं। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और अन्य सीनियर नेता इन चर्चाओं में शामिल हैं। जो भी दिखाई दे रहा है, वह उनकी ओर से लिए गए फैसले लगते हैं। उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।