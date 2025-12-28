अडानी की जीवन यात्रा मेहनती युवाओं के लिए प्रेरणा है, शरद पवार ने की जमकर तारीफ
शरद पवार ने कहा कि अडानी गुजरात के सूखा-प्रभावित बनासकांठा जिले से आते हैं। वह मुंबई आए और बिल्कुल शून्य से शुरुआत की तथा आज उनका व्यवसाय देश के 23 राज्यों में फैला हुआ है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार ने रविवार को तारीफ करते हुए कहा कि उद्योगपति गौतम अडानी की जीवन यात्रा बड़े सपने देखने वाले मेहनती युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। पवार ने पुणे जिले के बारामती में शरदचंद्र पवार कृत्रिम मेधा उत्कृष्टता केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। अडानी समूह के अध्यक्ष द्वारा वित्त-पोषित यह उत्कृष्टता केंद्र पवार परिवार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान विद्या प्रतिष्ठान के अंतर्गत स्थापित किया गया है। शरद पवार ने कहा कि अडानी गुजरात के सूखा-प्रभावित बनासकांठा जिले से आते हैं। वह मुंबई आए और बिल्कुल शून्य से शुरुआत की तथा आज उनका व्यवसाय देश के 23 राज्यों में फैला हुआ है।
उन्होंने कहा, ‘‘अडानी का यह सफर मेहनती युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो बड़े सपने देखते हैं।’’ अडानी ने शरद पवार को अपना मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि वरिष्ठ नेता ने जमीनी हकीकत को राष्ट्रीय एजेंडे के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा है। अडानी ने कहा, ‘‘मुझे पवार साहब को तीन दशक से अधिक समय से जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने उनसे जो कुछ सीखा है, उसकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन ज्ञान से परे उनकी बुद्धिमत्ता और गहरी सहानुभूति ही है, जिसने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला है।’’
उद्योगपति ने कहा, ‘‘बारामती परिवर्तन और असीम संभावनाओं का प्रतीक है, जो उनके दूरदर्शी नेतृत्व के कारण संभव हुआ है। यहां दर्जनों बार आने के बाद, उन्होंने यहां जो हासिल किया है वह स्थानीय विकास से कहीं बढ़कर है।’’ पवार के लिए बारामती इस बात का प्रतिबिंब है कि भारत को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अडानी ने कहा कि पवार चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हों या केंद्रीय मंत्री रहे हों, उन्होंने दलगत सीमाओं से ऊपर देश की कृषि नीति, सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आकार दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘उनके जैसे नेता हमें यह याद दिलाते हैं कि अच्छी राजनीति केवल नारों तक सीमित नहीं होती, बल्कि इस समझ पर आधारित होती है कि हमारा देश अकेली जीत से नहीं, बल्कि जनता और संस्थाओं के निरंतर और संतुलित सहयोग से आगे बढ़ता है।’’
कृत्रिम मेधा (एआई) के बारे में अडानी ने कहा कि यह ‘‘हमारे संचालन और ग्राहकों को सेवा देने के तरीके’’ को बदल देगा। अडानी ने कहा, ‘‘इस एआई केंद्र के साथ हमारी साझेदारी को एक गहरा अर्थ मिलता है। यह साझेदारी तकनीकी क्षमताओं के निर्माण के प्रति एक प्रतिबद्धता है, जहां एआई अनुसंधान, इंजीनियरिंग और कार्यान्वयन एक एकीकृत जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं।’’ इस अवसर पर राकांपा (एसपी) प्रमुख शरद पवार, बारामती से सांसद सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उनकी पत्नी एवं राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार तथा परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। राकांपा (एसपी) के विधायक रोहित पवार और विद्या प्रतिष्ठान के कोषाध्यक्ष युगेंद्र पवार भी कार्यक्रम में मौजूद थे।
सभा को संबोधित करते हुए बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, ‘‘अडानी परिवार के साथ हमारा 30 साल पुराना रिश्ता है। अगर मुझे कोई अच्छी या बुरी खबर देनी होती है, तो मैं गौतम भाई को खुलकर, एक बहन की तरह बताती हूं। वह मेरे बड़े भाई हैं। रिश्तों की गर्माहट जीडीपी के आंकड़ों से नहीं बनती।’’ अडानी ने 2022 में पवार परिवार के गृह क्षेत्र बारामती में विज्ञान और नवाचार गतिविधि केंद्र के उद्घाटन में भाग लेने के लिए क्षेत्र का दौरा किया था।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें