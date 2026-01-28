Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Sharad Pawar on Ajit Pawar Death Plane Crash says This was Accident No Politics Involved
यह एक हादसा, इसमें कोई राजनीति नहीं; प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत पर बोले शरद पवार

यह एक हादसा, इसमें कोई राजनीति नहीं; प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत पर बोले शरद पवार

संक्षेप:

मीडिया से बात करते हुए शरद पवार काफी दुखी नजर आए। उन्होंने कहा कि यह एक हादसा है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अजित पवार का विमान सुबह लैंडिंग से ठीक पहले क्रैश हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई।

Jan 28, 2026 07:12 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की बुधवार को विमान हादसे में मौत हो गई। बारामती में हुए इस हादसे पर एनसीपी (एसपी) चीफ शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इसे हादसा करार देते हुए कहा है कि इसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। बुधवार सुबह 8.46 मिनट पर राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार को बारामती ले जा रहा लियरजेट 45 क्रैश हो गया था, जिसमें प्लेन में सवार सभी की मौत हो गई। इस हादसे से पूरा पवार परिवार गमगीन है और शरद पवार समेत पूरे परिवार के लोग बारामती पहुंच चुके हैं।

मीडिया से बात करते हुए शरद पवार काफी दुखी नजर आए। उन्होंने कहा, ''यह एक हादसा है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए।'' उन्होंने कहा कि आज महाराष्ट्र ने एक ऐसा नेतृत्व खो दिया है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। यह सिर्फ पार्टी की ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य का नुकसान है। अजित पवार का विमान सुबह लैंडिंग से ठीक पहले क्रैश हो गया। विमान ने लैंडिंग से पहले गो-अराउंड भी किया यानी कि पहली लैंडिंग सफल नहीं होने के बाद दोबारा हवा में उड़ान भरी और फिर लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन एयर स्ट्रिप से ठीक पहले विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान का धुआं काफी दूर से दिखाई दिया।

घटनास्थल का एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें विमान के क्रैश होने के बाद धुआं उठता दिख रहा है। विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने दुख जताया है। एनसीपी के कार्यकर्ता और अजित पवार को चाहने वाले बड़ी संख्या में लोग भावुक नजर आए।

अजित पवार का गुरुवार को पुणे जिले के बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने बताया कि अजित पवार का अंतिम संस्कार पूर्वाह्न 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान मैदान में होगा। पार्टी के अनुसार अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की उम्मीद है। अन्य दलों के नेताओं के भी उपस्थित रहने का अनुमान है।

मुंबई से बुधवार सुबह उड़ान भरने के तुरंत बाद हुए हादसे में अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में अजित पवार के अलावा, उनके निजी सुरक्षा अधिकारी, एक सहायक और चालक दल के दो सदस्य शामिल हैं। पवार के परिवार में उनकी पत्नी सुनेत्रा (मौजूदा समय में राज्यसभा सदस्य) और दो बेटे पार्थ एवं जय हैं। राज्य सरकार ने अजित पवार के निधन के बाद बुधवार को सार्वजनिक छुट्टी और तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की।

Sharad Pawar Ajit Pawar
