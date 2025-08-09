Sharad Pawar not supporting BJP led alliance amid speculation of joining hands with deputy CM nephew Ajit कभी समर्थन नहीं... डिप्टी सीएम भतीजे अजित के साथ हाथ मिलाने की अटकलों पर शरद पवार, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Sharad Pawar not supporting BJP led alliance amid speculation of joining hands with deputy CM nephew Ajit

कभी समर्थन नहीं... डिप्टी सीएम भतीजे अजित के साथ हाथ मिलाने की अटकलों पर शरद पवार

Maharashtra News: एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने भतीजे अजित के साथ हाथ मिलाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह भाजपा नीत किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगे।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 02:19 PM
share Share
Follow Us on
कभी समर्थन नहीं... डिप्टी सीएम भतीजे अजित के साथ हाथ मिलाने की अटकलों पर शरद पवार

महाराष्ट्र में पार्टियों को टूटने और एक होने के क्रम में अजित और शरद पवार के एक होने की अटकलों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। हालांकि वरिष्ठ नेता शरद पवार ने इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह कभी भी भाजपा के साथ वाले गठबंधन में शामिल नहीं होंगे।

दोनों नेताओं के एक साथ आने की अटकलें उस दिन से शुरू हो गई थीं, जब मुंबई में शरद पवार के पोते युगेंद्र की शादी में एक साथ दिखाई दिए थे। तभी से यह कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों एक बार फिर से साथ आ सकते हैं।

यह पहली बार नहीं है, जब शरद पवार ने अपने भतीजे के साथ हाथ मिलाने की खबरों को खारिज किया हो। इससे पहले जून में भी उन्होंने अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी सत्ता के लिए भाजपा नीत किसी भी गठबंधन या भाजपा के साथ हाथ मिलाने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ गठबंधन नहीं करेगी।

अजित और शरद पवार के बीच अटकलों का दौर इसलिए भी जल्दी बढ़ जाता है क्योंकि दोनों नेता एक बार अलग होकर फिर साथ आ गए थे। हालांकि 2023 में अजित एक बार फिर से कई विधायकों और नेताओं के साथ अलग होकर भाजपा गठबंधन के साथ चले गए थे। तब से वह लगातार उसी गठबंधन का हिस्सा और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं।