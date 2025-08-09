कभी समर्थन नहीं... डिप्टी सीएम भतीजे अजित के साथ हाथ मिलाने की अटकलों पर शरद पवार

Maharashtra News: एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने भतीजे अजित के साथ हाथ मिलाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह भाजपा नीत किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगे।

महाराष्ट्र में पार्टियों को टूटने और एक होने के क्रम में अजित और शरद पवार के एक होने की अटकलों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। हालांकि वरिष्ठ नेता शरद पवार ने इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह कभी भी भाजपा के साथ वाले गठबंधन में शामिल नहीं होंगे।

दोनों नेताओं के एक साथ आने की अटकलें उस दिन से शुरू हो गई थीं, जब मुंबई में शरद पवार के पोते युगेंद्र की शादी में एक साथ दिखाई दिए थे। तभी से यह कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों एक बार फिर से साथ आ सकते हैं।

यह पहली बार नहीं है, जब शरद पवार ने अपने भतीजे के साथ हाथ मिलाने की खबरों को खारिज किया हो। इससे पहले जून में भी उन्होंने अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी सत्ता के लिए भाजपा नीत किसी भी गठबंधन या भाजपा के साथ हाथ मिलाने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ गठबंधन नहीं करेगी।