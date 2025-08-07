बैलेट पेपर से ही करा लें निकाय चुनाव; शरद पवार की पार्टी की मांग, उद्धव ठाकरे भी साथ
एनसीपी-एसपी ने कहा कि यदि वीवीपैट वाली मशीनें उपलब्ध नहीं हैं तो फिर परंपरागत बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव कराए जाएं। इससे पारदर्शिता रहेगी और जनता का भरोसा भी चुनावी व्यवस्था में कायम होगा। राहुल कलाते ने कहा कि निकाय चुनाव की तैयारी अब तेजी पर है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने निराश किया है।
शरद पवार की पार्टी एनसीपी-एसपी ने महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग की है। पार्टी ने निकाय चुनाव में वीवीपैट वाली ईवीएम इस्तेमाल न करने के राज्य चुनाव आयोग के फैसले की निंदा की है। शरद पवार के दल का कहना है कि इससे कैसे पता चलेगा कि चुनाव पारदर्शी तरीके से हुए हैं। ऐसी स्थिति में तो बैलेट पेपर से चुनाव कराना ही सही रहेगा। एनसीपी-एसपी ने कहा कि यदि वीवीपैट वाली मशीनें उपलब्ध नहीं हैं तो फिर परंपरागत बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव कराए जाएं। इससे पारदर्शिता रहेगी और जनता का भरोसा भी चुनावी व्यवस्था में कायम होगा।
पार्टी नेता राहुल कलाते ने कहा कि निकाय चुनाव की तैयारी अब तेजी पर है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने निराश किया है। उसकी यह बात झटका देने वाली है कि वीवीपैट मशीनों की कमी है। इससे साफ है कि आयोग नहीं चाहता है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव हो। ऐसी स्थिति में धांधली होने का भी डर रहेगा। राहुल कलाते ने पुणे की चिंचवाड़ विधानसभा सीट से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन भाजपा के शंकर जगताप के मुकाबले हार गए थे। यही नहीं INDIA गठबंधन के एक और दल ने वीवीपैट न इस्तेमाल करने पर ऐतराज जताया है।
उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि यह फैसला गलत है। हमारी मांग है कि चुनाव वीवीपैट मशीनों से ही कराया जाए। वहीं एनसीपी-एसपी का कहना है कि यदि चुनाव आयोग वीवीपैट से चुनाव नहीं करा पा रहा है तो फिर बैलेट पेपर के पुराने सिस्टम पर ही वापस लौटा जाए। बता दें कि असेंबली इलेक्शन में हार के बाद राहुल कलाते ने दोबारा गिनती के लिए अर्जी डाली थी। उनका आरोप था कि काउंटिंग की प्रक्रिया में गड़बड़ी थी। इसी के खिलाफ फॉर्म 17 जमा करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग का रुख किया था। अब एक बार फिर निकाय चुनाव में उन्होंने मोर्चा खोला है। एसनीपी-एसपी का कहना है कि बिना वीवीपैट के चुनाव की कोई विश्वसनीयता नहीं रहेगी।