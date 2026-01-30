शरद पवार गुट ने बताया अजित पवार से NCP के विलय पर क्या हुई थी बात, क्या करेंगी सुनेत्र

संक्षेप: अजित पवार खेमे के 41 विधायक हैं। ऐसे में सुनेत्र किसी भी तरह से पिछली सीट पर नहीं बैठना चाहेंगी। उनके पति एनसीपी में बेहद ताकतवर थे और वह भी चाहेंगी कि अब उनका ही गुट ड्राइविंग सीट पर रहे। फिलहाल मंथन का दौर जारी है। आने वाले कुछ दिनों में फैसला हो सकता है।

महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल सभी की नजरें पवार परिवार की एकता और एनसीपी के भविष्य पर हैं। 2023 में पार्टी में अलगाव की स्थिति पैदा हो गई थी और बड़ा धड़ा लेकर अजित पवार भाजपा की लीडरशिप वाली सरकार में शामिल हो गए थे। फिर जब चुनाव हुआ तो 2024 में फिर से सरकार लौटी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नई बनी सरकार में भी अजित पवार डिप्टी सीएम बने। एनसीपी का घड़ी सिंबल भी उनके ही गुट को मिला, लेकिन अब जब पार्टी की धुरी रहे अजित पवार का निधन हो गया है तो चीजें फिर से बदलने की चर्चाएं तेज हैं।

एक तरफ विलय की अटकलें तेज हैं तो दूसरी तरफ एकजुट होने वाले दल का नेतृत्व कौन करेगा, इसे लेकर भी रस्साकशी कम नहीं है। एनसीपी के विधायक नरहरि जिरवाल का कहना है कि सुनेत्र ताई को ही लीडरशिप संभालनी चाहिए। उन्हें डिप्टी सीएम बनकर अजित पवार की विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। जनता की यही राय है और इसे मैं वरिष्ठ नेताओं के आगे भी रखूंगा। वहीं शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने एकता की शर्तें याद दिलाई हैं। उन्होंने कहा कि अजित पवार के साथ उनकी कई मुलाकातें पिछले दिनों हुई थीं। पाटिल ने कहा कि अजित पवार के साथ हमारी इस बात को लेकर सहमति थी कि पहले जिला परिषद के चुनाव साथ मिलकर लड़ लिए जाएं। उसके बाद एकता की जाएगी।

यही नहीं अजित पवार के अंतिम संस्कार के बाद अनिल देशमुख और जयंत पाटिल ने गुरुवार को सुनेत्र पवार से मुलाकात भी की। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इस दौरान क्या बात हुई, लेकिन यह तय है कि राजनीति की चर्चा जरूर हुई होगी। जिरवाल ने कहा कि हम एकता के पक्ष में हैं और इससे दोनों गुटों को फायदा होगा। हम लोग साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। पार्टी के ज्यादातर नेताओं का कहना है कि एकता की बात सुनेत्र पवार के रोल पर अटकी हुई है। इस बात को लेकर रस्साकशी रहेगी कि एकता होने के बाद अजित पवार के समर्थक नेताओं और सुनेत्र पवार की भूमिका क्या रहेगी।