एकनाथ शिंदे से शरद पवार की मुलाकात पर भड़के संजय राउत, बोले- ऐसी हरकतों से...
संजय राउत ने कहा कि शरद पवार एक सीनियर और इज्जतदार नेता हैं। एक सीनियर लीडर की क्रेडिबिलिटी तब कम होती है जब वह एक ऐसे गद्दार की छत के नीचे जाकर ऐसी मीटिंग्स करता है, जिसने हमारी सरकार गिरा दी।
एनसीपी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार के विधान भवन परिसर में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात पर बवाल मच गया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने इस मामले पर निशाना साधा है और शरद पवार पर सवाल खड़े किए हैं। राउत ने कहा कि उनकी पार्टी शिंदे के ऑफिस में पवार की मीटिंग से परेशान और दुखी है और ऐसी हरकतों से उनके जैसे सीनियर लीडर पर भरोसा कम होता है। उन्होंने कहा कि यह मीटिंग गद्दारों की बड़ाई करने जैसा था।
शरद पवार की पार्टी ने राउत पर कड़े शब्दों में पलटवार करते हुए उन पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप लगाया और उन्हें याद दिलाया कि पवार की उनसे और शिवसेना (UBT) चीफ उद्धव ठाकरे से हुई मीटिंग्स को पहले पॉलिटिकल स्टेट्समैनशिप कहा गया था। यह कहते हुए कि राजनीति भावनाओं पर नहीं, बल्कि अरिथमेटिक पर चलती है, NCP (SP) ने यह भी कहा कि अगर पवार और शिंदे के बीच एक मीटिंग से विपक्ष महा विकास अघाड़ी (MVA) गठबंधन हिल सकता है, तो यह दिखाता है कि इसकी नींव कमजोर है।
शरद पवार ने बुधवार को मुंबई में विधान भवन कॉम्प्लेक्स में शिंदे के ऑफिस में अपनी पार्टी के विधायकों से मुलाकात की। पवार लंबे समय से पेंडिंग महाराष्ट्र-कर्नाटक बॉर्डर विवाद पर राज्य सरकार द्वारा बनाई गई हाई-पावर्ड कमेटी के मेंबर के तौर पर एक मीटिंग में शामिल होने के लिए विधानसभा परिसर में थे। मीटिंग में शामिल होने के बाद, पवार ने शिंदे से उनके चैंबर में कर्टजी विजिट की।
गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा, "शरद पवार एक सीनियर और इज्जतदार नेता हैं। एक सीनियर लीडर की क्रेडिबिलिटी तब कम होती है जब वह एक ऐसे गद्दार की छत के नीचे जाकर ऐसी मीटिंग्स करता है, जिसने हमारी सरकार गिरा दी।" उन्होंने कहा कि पवार का शिंदे के ऑफिस जाना देशद्रोहियों की बड़ाई करने जैसा है। राज्यसभा सांसद ने कहा, "शिंदे के ऑफिस में पार्टी मीटिंग करने से शिवसेना (UBT) परेशान हो गई है। यह दुख देने वाला है।"
'भ्रष्टाचार फैलाने के पीछे शिंदे'
उन्होंने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार की दीमकों के फैलने के पीछे शिंदे का हाथ होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "क्या पूरी विधानसभा मौजूद नहीं थी (कि पवार को शिंदे के केबिन में मीटिंग करनी पड़ी)? वाई बी चव्हाण प्रतिष्ठान राष्ट्रवादी भवन भी पास में ही था।" राउत ने कहा, "यह एक वफादार पार्टी वर्कर की राय है। हम इतने टॉलरेंट नहीं हैं कि गद्दारों के ऑफिस में मीटिंग करने दें। हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है और हम ऐसा भी नहीं करेंगे।"
'पवार के सामने उठाएंगे यह मुद्दा'
उन्होंने आगे कहा कि यह पवार का अधिकार है कि वह जो चाहें करें। राउत ने कहा, "इससे NCP (SP) का भरोसा कम होता है। हम (दिवंगत) अजित पवार के ऑफिस में अपनी पार्टी की मीटिंग नहीं करते, यह देखते हुए कि उन्होंने शरद पवार के साथ बेईमानी की थी। हम (NCP नेताओं की मीटिंग में पार्टी मीटिंग न करने के नियम) का पालन करते।" उन्होंने कहा कि महा विकास अघाड़ी पार्टियों को भी उस नियम का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह यह मुद्दा पवार के सामने उठाएंगे, और यह भी भरोसा जताया कि पुराने नेता NDA के साथ नहीं जाएंगे।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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