NCP के विलय पर बातचीत कर रहे थे अजित-शरद पवार? सुनेत्रा के शपथ से पहले आया 'अंतिम' वीडियो

शरद पवार ने स्वीकार किया कि पिछले चार महीनों से दोनों गुटों के बीच सकारात्मक बातचीत चल रही थी और अजित पवार ने 12 फरवरी को विलय का ऐलान करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, अजित की असामयिक मौत से प्रक्रिया रुक गई।

महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल इन दिनों तेज है। दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आज शाम उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। इस बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के नेताओं की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह वीडियो 17 जनवरी का बताया जा रहा है, जिसमें अजित पवार और शरद पवार अन्य नेताओं के साथ चर्चा करते दिख रहे हैं। एनसीपी (एसपी) के नेताओं का दावा है कि यह दोनों गुटों के विलय पर अंतिम बैठक थी। अजित पवार की 28 जनवरी को बारामती में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई।

शरद पवार ने स्वीकार किया कि पिछले चार महीनों से दोनों गुटों के बीच सकारात्मक बातचीत चल रही थी और अजित पवार ने 12 फरवरी को विलय का ऐलान करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, अजित की असामयिक मौत के कारण यह प्रक्रिया रुक गई। वीडियो के वायरल होने से एनसीपी में परिवारिक एकता और पार्टी के भविष्य पर नई बहस छिड़ गई है। जुलाई 2023 में अजित पवार ने अधिकांश विधायकों के साथ भाजपा-नेतृत्व वाली महायुति सरकार में शामिल होकर पार्टी का विभाजन किया था, जबकि शरद पवार ने अपना अलग गुट NCP (SP) बनाया। हाल के स्थानीय निकाय चुनावों में दोनों गुटों ने कुछ जगहों पर एक साथ काम किया, जिससे विलय की संभावना मजबूत हुई।

उपमुख्यमंत्री पद की शपथ की तैयारियां

वीडियो के सामने आने के साथ ही सुनेत्रा पवार की शाम 5 बजे मुंबई में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एनसीपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया है। शरद पवार ने कहा कि उन्हें सुनेत्रा की शपथ की जानकारी मीडिया से मिली, परिवार से कोई चर्चा नहीं हुई। यह घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति में स्थिरता और एनसीपी की एकजुटता के लिए अहम माना जा रहा है। अजित पवार की मौत के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनाने का फैसला अजित गुट की रणनीति लगती है, ताकि विधायकों को बांधा रखा जा सके और शरद गुट के प्रभाव को रोका जा सके। कई नेताओं ने अजित की इच्छा के अनुसार विलय को पूरा करने की बात कही है, लेकिन सुनेत्रा की शपथ से पहले यह वीडियो राजनीतिक चर्चा बदल सकता है।

नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
