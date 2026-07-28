महाराष्ट्र में शर्मनाक कांड: चाकू की नोक पर नाबालिग बहनों के साथ कई बार रेप, 61 साल का आरोपी गिरफ्तार
महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ शहर में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। 61 वर्षीय व्यक्ति पर दो नाबालिग बहनों के साथ चाकू की नोक पर कई बार यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी रमजान बागवान को गिरफ्तार कर लिया है।
महाराष्ट्र से एक सनसनीखेज और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर चाकू की नोक पर दो नाबालिग बहनों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। पूरा मामला महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ का है। बताया जा रहा है कि दो नाबालिग बहनों के साथ चाकू की नोक पर कई बार यौन उत्पीड़न किया गया। इस मामले में पुलिस ने एक 61 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी की पहचान रमजान बागवान के रूप में हुई है। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि बागवान, जो पीड़ित परिवार के पड़ोस में रहता था, इस वर्ष मई से 10 वर्षीय लड़की और उसकी चार वर्षीय बहन का यौन उत्पीड़न कर रहा था। बताया जा रहा है कि मामला तब प्रकाश में आया, जब पीड़ित परिवार थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार, आरोपी आये दिन दोनों लड़कियों को चाकू दिखाकर यौन उत्पीड़न कर रहा है। इतना ही नहीं, चाकू दिखाकर धमकी देता था कि अगर वह किसी को बताएगी तो चाकू से मार देगा। डर के कारण वह चुप रहती थी।
कैसे हुआ खुलासा?
बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बच्ची के साथ गलत काम होते हुए देख लिया था। इसके बाद पीड़ित बच्ची के मां को घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद मां ने बच्ची से पूछताछ की तो उसने सब सच-सच बता दिया। पीड़िता ने बताया कि पहली बार मई में उसके साथ गंदा काम हुआ। उसके बाद और तीन बार। इस तरह आरोपी ने बच्ची के साथ कुल चार बार रेप कर चुका है।
पीड़िता की बात सुन मां और परिवार वाले हैरान रह गए। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि जब उसने बताया कि उसकी छोटी बहन को भी वह अपने घर ले गया था। इसके बाद तो परिवार वाले और हैरान रह गए। फिर परिवार वाले थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और बच्चियों को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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