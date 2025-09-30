Sex racket busted at spa in Navi Mumbai police 15 women rescued from there स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का रैकेट, ग्राहक बनकर पहुंची मुंबई पुलिस; 15 महिलाओं को बचाया, Maharashtra Hindi News - Hindustan
स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का रैकेट, ग्राहक बनकर पहुंची मुंबई पुलिस; 15 महिलाओं को बचाया

पुलिस के अनुसार, 32 वर्षीय स्पा मालिक और 42 वर्षीय एक सफाईकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 11:19 AM
नवी मुंबई में पुलिस ने स्पा सेंटर में देह व्यापार के रैकेट का भंडाफोड़ किया है और 15 महिलाओं को बचाया है, जिन्हें जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला गया था। पुलिस ने स्पा के मालिक और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 27 सितंबर को बेलापुर क्षेत्र में स्थित स्पा में नकली ग्राहक भेजा गया। इसके बाद पुलिस ने वहां छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान 15 महिलाओं को बचाया गया, जिनमें एक नेपाल की और अन्य महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात की रहने वाली हैं।

पुलिस के अनुसार, 32 वर्षीय स्पा मालिक और 42 वर्षीय एक सफाईकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

घर में मृत मिली महिला वकील

दूसरी ओर, मुंबई के पवई में महिला वकील अपने आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। पुलिस ने बाद में इस मामले में उनके पति को गिरफ्तार कर लिया। मृतक की पहचान सावित्रीदेवी चंद्रभान के रूप में हुई है। वह पवई स्थित रहेजा बिल्डिंग में अकेली रहती थी। रविवार दोपहर उन्हें अपने घर में बेहोशी की हालत में पाया गया, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित किया। सावित्रीदेवी को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और पुष्टि की कि उनकी मौत का कारण दम घुटना था। पवई पुलिस ने किसी गड़बड़ी की आशंका जताते हुए मामले की गहन जांच शुरू की।