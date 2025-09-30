स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का रैकेट, ग्राहक बनकर पहुंची मुंबई पुलिस; 15 महिलाओं को बचाया

पुलिस के अनुसार, 32 वर्षीय स्पा मालिक और 42 वर्षीय एक सफाईकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नवी मुंबई में पुलिस ने स्पा सेंटर में देह व्यापार के रैकेट का भंडाफोड़ किया है और 15 महिलाओं को बचाया है, जिन्हें जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला गया था। पुलिस ने स्पा के मालिक और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 27 सितंबर को बेलापुर क्षेत्र में स्थित स्पा में नकली ग्राहक भेजा गया। इसके बाद पुलिस ने वहां छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान 15 महिलाओं को बचाया गया, जिनमें एक नेपाल की और अन्य महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात की रहने वाली हैं।

पुलिस के अनुसार, 32 वर्षीय स्पा मालिक और 42 वर्षीय एक सफाईकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।