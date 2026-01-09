Hindustan Hindi News
LS चुनाव में धक्का, फिर 'मामा जी' को लगाया फोन; अजित पवार ने बताई लड़की बहन योजना की कहानी

LS चुनाव में धक्का, फिर 'मामा जी' को लगाया फोन; अजित पवार ने बताई लड़की बहन योजना की कहानी

संक्षेप:

अजित पवार ने बताया कि लोकसभा चुनाव में महायुति को झटका लगे के बाद उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को फोन मिलाया और लाडली बहन योजना के बारे में पूरी जानकारी ली। इसके बाद महाराष्ट्र की सरकार ने लड़की बहिन योजना शुरू की।

Jan 09, 2026 06:25 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी चीफ अजित पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को तगड़ा झटका लगने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सलाह पर लड़की बहिन योनजा लॉन्च की गई थी। उन्होंने कहा कि शिवराज मध्य प्रदेश में पहले ही लाडली बहन योजना शुरू कर चुके थे। अजित पवार ने कहा कि कोई भी वेलफेयर स्कीम सरकार का खर्च बढ़ाती है। हालांकि महाराष्ट्र के विकास के साथ कभी समझौता नहीं किया गया।

बता दें कि महाराष्ट्र में गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली योग्य महिलाओं को हर महीने रुपये 1500 रुपये की आर्थिक मदद लड़की बहिन योजना के तहत दी जाती है। इस योजना में आने वाले बड़े खर्च को लेकर विपक्ष अकसर महायुति सरकार की आलोचना करता रहता है। अजित पवार ने कहा कि अब पूरे देश में महिलाओं को सीधा लाभ देना एक आम बात हो गई है। उन्होंने कहा, हाल ही में हुए बिहार चुनाव से पहले भी महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये डाले गए। सभी चाहते हैं कि ऐसी स्कीम चलाई जाए जिससे लोग उनके पक्ष में हो जाएं।

अजित पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन ने 48 में से केवल 17 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद विधानसभा चुनाव में भी केवल पांच महीने का समय बचा था। अब बड़ी चुनौती थी कि वोटरों को अपे साथ लाने और उनका विश्वास जीतने के लिए क्या किया जा सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पहले ही लाडली बहन योजना शुरू कर चुके थे। इससे उनकी लोकप्रियता भी काफी बढ़ गई थी।

हमने मामा जी से की बात- पवार

अजित पवार ने कहा, हमने मामा जी (शिवराज सिंह चौहान) को फोन लगाया और उन्होंने स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद हमने महाराष्ट्र में भी इसी तरह की योजना लॉन्च कर दी। इसके अलावा सरकार ने खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली पंप सेट के लिए फ्री बिजली देने का भी आश्वासन दिया। अब चुनौती इस योजना में आने वाले खर्च की थी। इस योजना की वजह से बजट में बड़ा परिवर्तन करना पड़ा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा, जब सरकार इस तरह की बड़ी योजना शुरू करती है तो कुछ इलाकों में विकास भी प्रभावित होता है। हालांकि विकास जरूरी है। ऐसे में कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाता है जिससे की वेलफेयर स्कीम और विकास का कार्य दोनों साथ-साथ चलता रहे। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में विकास परियोजनाएं भी तेजी से चल रही हैं और लड़की बहिन योजना भी सफलता से चलाई जा रही है।

बता दें कि 2024 में ही एकनाथ शिंदे की सरकार ने लड़की बहिन योजना की शुरुआत की थी। जुलाई में योजना शुरू हुई और इसके बाद नवंबर में विधानसभा के चुनाव हुए। इसमें महायुति गठबंधन ने 230 में से 288 सीटों पर बंपर जीत हासिल की। अब अजित पवार की एनसीपी 15 नगर निकायों का चुनाव महायुति से अलग अकेले ही लड़ रही है। इस चुनाव में अजित पवार की पार्टी शरद पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन में है।

