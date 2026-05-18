स्वयंभू बाबा का खूनी खेल, शनि अमावस्या पर पूजा और फिर कर दी हत्या; गिरफ्तार
शनि अमावस्या के मौके पर एक स्वयंभू बाबा ने महिला और पुरुष को पूजा के लिए बुलाया था। पूजा के दौरान महिला के साथ की तबीयत खराब हो गई। वहीं महिला को सुनसान जगह पर ले जाकर रेप किया गया और फिर हत्या कर दी गई।
महाराष्ट्र के धुले जिले से अंधविश्वास के एक बेहद संगीन मामला सामने आया है। यहां शनि अमावस्या के दिन एक स्वयंभू आश्रम में ही एक महिला और पुरुष की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक किसी अनुष्ठान के बाद इस अपराध को अंजाम दिया गया है। आरोपी की पहचान योगेश उर्फ भैया बापू खैरनाकर के तौर पर की गई है। सिकरी तालुका के जैताने गांव में उसकी एक गौशाला भी है।
मरने वालों की पहचान जयश्री रजनीकांत काकुस्ते के तौर पर की गई है। वे सिकरी तालुका के ही कासारे गांव के रहने वाले हैं। इसके अलावा महला के दोस्त अक्षय गंगाधर सोनवाने की भी हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक जयश्री नौकरी और पारिवारिक विवाद की समस्या को लेकर आश्रम पहुंची थी। 16 मई को अपने दोस्त अक्षय के साथ किसी विशेष पूजा के लिए वह खैरनार के आश्रम में गई थी।
पुलिस ने बताया कि पूजा शुरू होते ही अक्षय को उल्टियां होने लगीं। इसके बाद खैरनार ने जयश्री से कहा कि वह उन्हें मोटरसाइकल से घर छोड़वा सकते हैं। आरोप है कि मोटरसाइकल से ले जाते वक्त महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया गया। जब उसने विरोध किया तो खैरनार ने ही गला दबाकर हत्या कर दी और शव को छोड़कर फरार हो गया।
पुलिस ने कहा कि खैरनार जब देर रात अपने आश्रम पर वापस आया तो अक्षय ने जयश्री को लेकर सवाल किया। अक्षय बार-बार जयश्री को लेकर सवाल कर रहा था। इसके बाद आरोपी बाबा ने अक्षय के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर करके हत्या कर दी।
जांच में पता चला कि अक्षय के शव को बैलगाड़ी पर लादकर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। आश्रम के पास ही एक छोटी सी नदी बहती थी। शव को बबूल की टहनियों से ढक दिया गया। पुलिस को शक है कि आरोपी शव को जला देना चाहता था। शनिवार को सुबह जयश्री का शव रायपुर-बड़गांव रोड पर निजामपुर के पास बरामद किया गया। शव को कपड़े से ढक दिया गया था और ऊपर से एक भारी पत्थर भी रखा था।
जांच के दौरान एक नारंगी रंग का रुमाल मिला. इसके बाद पुलिस के डॉग स्क्वॉड ने खैरनार के आश्रम तक का रास्ता बता दिया। पुलिस का कहना है कि दोहरे हत्याकांड के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है। अब तक मानव बलि का कोई सबूत नहीं मिला है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें