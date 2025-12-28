बीएमसी चुनाव को लेकर शिवसेना-भाजपा में सीट बंटवारे की बातचीत अंतिम चरण में, मंत्री ने क्या बताया
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा गठबंधन की इच्छुक हैं, हालांकि दोनों दलों ने अभी तक सीट बंटवारे का अंतिम फार्मूला और अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं।
महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के आगामी चुनाव के लिए शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। सामंत ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि यह तय है कि सत्तारूढ़ दल महायुति गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और विश्वास जताया कि बीएमसी में महायुति सत्ता में आएगी।
उन्होंने कहा, “सीट बंटवारे की बातचीत अंतिम चरण में है। कौन कितनी सीटें पाएगा, इस पर चर्चा करने के बजाय हम महायुति के रूप में सभी 227 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं।” शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) पर कटाक्ष करते हुए सामंत ने कहा कि कुछ पार्टियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए गठबंधन कर रही हैं।
बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं। इससे पहले शिवसेना के एक नेता ने कहा था कि दोनों दलों के बीच कुछ सीट को लेकर गतिरोध बना हुआ है और मीरा-भायंदर, ठाणे, नवी मुंबई और कल्याण-डोंबिवली निकायों के लिए बातचीत अभी जारी है।
महाराष्ट्र में 29 निकायों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। शिवसेना सांसद एवं प्रवक्ता नरेश म्हस्के ने ठाणे में कहा कि मतभेदों को दूर करने के लिए उनकी पार्टी और भाजपा के नेताओं के बीच तीसरे दौर की बैठक हुई। उन्होंने कहा कि तीन वार्डों को लेकर मतभेद हैं और उन्हें सुलझाने के प्रयास जारी हैं।
छत्रपति संभाजीनगर में मंत्री एवं शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। शिरसाट ने कहा, ‘‘अगर आप मुंबई और ठाणे की बात कर रहे हैं तो कुछ सीट को लेकर बातचीत जारी और अब नेता (मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जिक्र करते हुए) इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। शिवसेना-भाजपा नगर निकाय चुनावों में महायुति गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगी।’’
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें