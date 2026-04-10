स्कूलों में दुरुस्त शौचालय भी नहीं, BMC खरीदने जा रही 91 लाख रुपये के फर्नीचर: उठे सवाल
बीएमसी ने अपने शिक्षा विभाग के कार्यालयों के लिए 91 लाख रुपये के फर्नीचर खरीदने का प्रस्ताव रखा है। इसको लेकर कई पार्षदों ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि स्कूलों में बेसिक सुविधाओं का भी अभाव है। ऐसे में मेज और कुर्सियों पर इतना खर्च ठीक नहीं है।
देश की सबसे अमीर महानगरपालिकी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने अपने शिक्षा विभाग के लिए 91 लाख रुपये के फर्नीचर का प्रस्ताव रखा है। इसको लेकर बीएमसी की काफी आलोचना हो रही है। पार्षदों का कहा है कि जहां एक तरफ स्कूलों में सुविधाओं का बड़ा अभाव है, वहीं शिक्षा विभाग में फर्नीचर पर इतना खर्च करने की जरूरत क्या है?
कितनी कुर्सियों और मेजों का प्रस्ताव
प्रस्ताव के मुताबिक डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर के लिए 11 एल-शेप वाली मेज 6.43 लाख में खरीदी जाएंगी। इसके अलावा 11 रोटेटिंग चेयर की कीमत 1.75 लाख ऱुपयेहै। स्कूलों के अधीक्षकों के लिए 150 मेज और 179 कुर्सी खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें लगभग 50 लाख रुपये का खर्च आएगा। स्थायी समिति के सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि फिलहाल बच्चों के हित में काम करने की जरूरत है। विभाग के फर्नीचर के लिए इतना खर्च करना ठीक नहीं है।
एमएनसी के यशवंत किलेदार ने कहा कि नगरपालिका के स्कूलों में ठीक से शौचालय तक की सुविधा नहीं है। इसके अलावा बच्चों के बैठने का भी उचित प्रबंध नहीं है। उन्होंने कहा, यहां एक मेज पर औसतन 58 हजार रुपये और एक कुर्सी पर 15 हजार रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। बीजेपी की पार्षद प्रीति साटम ने कहा कि यह खरीदारी सरकार के ई-मार्केटप्लेस (GeM) के जरिए क्यों नहीं की जा रही है। एआईएमआईएम के जमीर कुरेशी ने कहा कि क्या इस फर्नीचर के मार्केट प्राइस का वेरिफाई किया गया है।
बता दें कि फर्नीचर के लिए दिसंबर 2025 में 77.92 लाख रुपये का टेंडर निकाला गया था। इसमें 18 फीसदी जीएसटी जोड़ने के बाद कीमत 91 लाख रुपये हो गई। आपत्तियों के बाद भी कई दलों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है। कांग्रेस की मुंबई इकाई की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने बुधवार को आरोप लगाया कि BMC ने वर्ली क्षेत्र में एक प्रमुख भूखंड को "पसंदीदा बिल्डर" को पांच सितारा होटल बनाने के लिए बेहद कम कीमत पर आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है।
गायकवाड़ ने भूखंड की नीलामी रोकने की मांग की। कांग्रेस सांसद ने कहा, "वर्ली के इस महत्वपूर्ण भूखंड को पांच सितारा होटल के लिए आवंटित न किया जाए और नीलामी प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए।" उन्होंने भूमि सौदे में "करोड़ों रुपये के घोटाले" का आरोप भी लगाया।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें