अजित पवार के बगैर आसान नहीं होगा NCP को बचाए रखना, क्या भाजपा रखेगी साथ?

संक्षेप:

Jan 29, 2026 05:59 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, सुहेल हामिद, नई दिल्ली।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के चुनाव चिह्न घड़ी की सुइयां रुक गई हैं। पार्टी के अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar Death) के निधन के बाद नजर अब इस बात पर है कि एनसीपी की घड़ी की सुइयां किस तरफ घूमती हैं और क्या उनके बगैर एनसीपी का वजूद रहेगा। राजनीतिक रणनीतिकार मानते हैं कि फिलहाल महायुति सरकार में होने के कारण एनसीपी कुछ दिन तक बरकरार रह सकती है। पर, सत्ता से बाहर होने या चुनाव के वक्त टूट संभव है। कई नेताओं का मानना है कि अजित की पार्टी में कोई दूसरी पंक्ति का मजबूत नेतृत्व नहीं है। इस वक्त कोई भी एक नेता अगुआई कर सकता है, पर अजित पवार के बगैर मराठा राजनीति करना आसान नहीं होगा। ऐसे में मराठा मतदाता एक बार फिर वरिष्ठ नेता शरद पवार की पार्टी की तरफ रुख करेंगे।

जुलाई 2023 में अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर अजित महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए और तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार में उपमुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने शरद पवार से एनसीपी और चुनाव चिह्न भी छीन लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में अजित सिर्फ एक सीट जीत सके, जबकि कुछ माह बाद विधानसभा चुनाव में 41 सीटें जीतीं, जबकि शरद पवार की पार्टी सिर्फ 10 सीट जीत पाई।

इन सबके वाबजूद महायुति में एनसीपी की जगह नहीं रह गई थी और आगामी चुनाव में गठबंधन नहीं करने के संकेत थे। ऐसे में अजित खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे थे, यही अहसास उन्हें चाचा शरद पवार के करीब ले आया। चुनाव में दोनों ने भले ही एक-दूसरे के खिलाफ लड़ा, पर किसी ने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की।

भाजपा रखेगी साथ?

अजित पवार के आकस्मिक निधन ने न केवल एनसीपी के भीतर बल्कि राज्य की राजनीति में भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि बिना मजबूत नेतृत्व के क्या भाजपा सरकार में एनसीपी को साथ रखेगी? हालांकि, भाजपा ने संकेत दिए हैं कि उपमुख्यमंत्री पद एनसीपी के पास ही रहेगा। 2024 में भाजपा, शिवसेना शिंदे एवं एनसीपी (अजित पवार) की महायुति ने 288 में से 230 सीटें जीती थी। हाल में निकाय चुनावों में एनसीपी को बड़ा झटका लगा था। दोनों गुटों में एकता की चर्चा भी चली थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं।

एनसीपी में अब शरद पवार ही शीर्ष नेता हैं। अजित पवार के न रहने पर उनके साथ जुड़े तमाम नेताओं की निष्ठा एक बार फिर शरद पवार के साथ हो सकती है, लेकिन फिलहाल वे शायद ही उनके साथ जाएं और पवार के परिवार से नेतृत्व को खड़ा कर ही आगे बढ़ें। अजित की पत्नी सुनेत्रा या बेटा पार्थ कमान संभाल सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल एवं सुनील तटकरे के भी साथ रहने के आसार हैं।

भाजपा नेताओं ने संकेत दिए हैं कि पवार के परिजनों एवं उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को फैसला लेना है। हालांकि, महायुति में एक उपमुख्यमंत्री एनसीपी के लिए था, वह उसी के पास रहेगा। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुनेत्रा पवार के उपमुख्यमंत्री बनने के ज्यादा आसार हैं, जबकि बेटा राज्यसभा में जा सकता है। भाजपा के लिए भी अभी यह मुफीद है।

रही बात शरद पवार की तो राजनीति के माहिर शरद पवार शायद ही अभी दोनों की एकता पर जोर दें। वह भी आगामी राजनीति की दिशा देखकर ही इस बारे में फैसला करेंगे। पर, यह लगभग तय है कि वह भाजपा विरोधी राजनीति करते रहेंगे।

