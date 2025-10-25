खुदकुशी करने वाली डॉक्टर के परिवार का दावा, गलत रिपोर्ट बनाने के लिए दबाव डालता था आरोपी SI

संक्षेप: सतारा में खुदकुशी करने वाली डॉक्टर के कजन के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मी उसपर गलत रिपोर्ट बनाने का दबाव डालते थे जिसको लेकर वह पहले भी शिकायत कर चुकी थी।

महाराष्ट्र के सतारा में सरकारी अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर की खुदकुशी के मामले में कई हैरान करने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। सुसाइड नोट के मुताबिक दो पुलिसकर्मियों ने महिला डॉक्टर के साथ रेप किया और उसके बाद मकान मालिक के बेटे ने भी मानसिक उत्पीड़न किया। गुरुवार देर रात होटल के एक कमरे में डॉक्टर की लाश लटकी हुई मिली थी।

डॉक्टर के पास से मिले सुसाइड नोट में लिखा था कि चार बार उसके साथ रेप किया गया। आरोप है कि फलटन सिटी पुलिस स्टेशन के एसआई ने महिला डॉक्टर के साथ रेप किया। जांच अधिकारी का दावा है कि सब इन्स्पेक्टर और महिला डॉक्टर दोनों ही बीड़ के रहने वाले हैं और दोनों की कोई रिश्तेदारी भी है।

शनिवार को गिरफ्तार किया गया प्रशांत बनकर भी डॉक्टर को परेशान करता था। पीड़िता सतारा के सरकारी अस्पताल में अनुबंध के आधार पर नौकरी करती थी। सतारा के एसपी तुषार दोषी ने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ रेप और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है।

चिकित्सक ने अपनी हथेली पर लिखे ‘सुसाइड नोट’ में आरोप लगाया कि पिछले पांच महीनों से सतारा पुलिस के दो कर्मी उसका बलात्कार और उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। महिला चिकित्सक ने लिखा कि पुलिस उप निरीक्षक गोपाल बदाने ने कई मौकों पर उसके साथ बलात्कार किया तथा अन्य पुलिसकर्मी प्रशांत बांकर ने उसे मानसिक रूप से परेशान किया। पीड़िता के चचेरे भाई के मुताबिक उनपर कुछ लोगों की गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाने का दबाव बनाया गया था। इसके अलावा उसपर गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने का भी दबाव बनाया जाता था।

उन्होंने बताया कि तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ पहले भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी। दो आरोपी उनमें से ही हैं। वहीं सतारा पुलिस का कहना है कि महिला डॉक्टर ने शिकायत दर्ज करवाई थी लेकिन तब मामला कुछ और था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आत्महत्या से पहले डॉक्टर ने आरोपी बनकर को मेसेज किए थे।