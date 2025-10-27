Hindustan Hindi News
सतारा में डॉक्टर की हत्या तो नहीं हुई? परिवार ने पोस्टमार्टम में गड़बड़ी के लगाए आरोप

सतारा में डॉक्टर की हत्या तो नहीं हुई? परिवार ने पोस्टमार्टम में गड़बड़ी के लगाए आरोप

संक्षेप: सतारा में डॉक्टर की खुदकुशी मामले में उसके चचेरे भाई का कहना है कि पोस्टमार्टम में भी गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि जब शव अस्पताल लाया गया तो परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था।

Mon, 27 Oct 2025 02:08 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
सतारा में डॉक्टर की खुदकुशी मामले में एक-एक करते नए दावें भी हो रही हैं और कई परतें खुलती जा रही हैं। मृतक महिला डॉक्टर के चचेरे भाई ने दावा किया है कि पोस्टमार्टम के दौरान भी गड़बड़ी की गई है। जिले के फलटन में एक सरकारी अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर का शव पिछले सप्ताह होटल के कमरे में लटकता हुआ पाया गया था। डॉक्टर ने अपनी हथेली और चार पन्नों पर सुसाइड नोट लिखा था जिसमें एक एसआई पर रेप और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए थे।

सुसाइड नोट के मुताबिक एसआई गोपाल बडने ने डॉक्टर के साथ चार बार रेप किया था। वहीं मकान मालिक का बेटा प्रशांत बनकर उसका मानसिक उत्पीड़न करता था और ब्लैकमेल करता था। पीड़िता के भाई ने कहा, सुबह के 6 बजे तक कोई भी पोस्टमार्टम करने वाला नहीं था। इसके अलावा जब डॉक्टर का शव अस्पताल लाया गया तो उस वक्त भी परिवार को कोई सदस्य मौजूद नहीं था।

परिवार का कहना है कि डॉक्टर का एक और सुसाइड नोट था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जब शव हॉस्पिटल ले जाया गया तब एकाध और सुसाइड नोट वहां से जरूर मिला होगा। जिसने इतनी लड़ाई लड़ी और फिर 4 पेज का शिकायती पत्र लिखा, ऐसा नहीं हो सकता कि उसने केवल हथेली पर ही सुसाइड नोट लिखा हो। पीड़िता के परिवार ने जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग की है जिसमें राज्य के बाहर का कोई अधिकारी होना चाहिए। मृतका के परिवार का कहना है कि राज्य के पुलिस अधिकारियों को प्रभावित किया जा सकता है।

सतारा पुलिस ने आरोपी एसआई गोपाल और प्रशांत बनकर को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी एसआई को कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक की हिरासत में भेजा है। डॉक्टर के परिवार ने यह भी कहा था कि उन्हें जबरन गलत पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने कई बार पुलिस के पास इसकी शिकायत भी की थी। पुलिस ने कहा था कि कई बार डॉक्टर ही गिरफ्तारी से पहले लाए गए आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट में उसे अनफिट दिखा देती थीं। पुलिस ने यह भी कहा है कि आरोपी प्रशांत बनकर और डॉक्टर रिलेशनशिप में थे। हालांकि बाद में दोनों के बीच खटास आ गई। बनकर की बहन ने कहा कि डॉक्टर ने बनकर को शादी के लिए प्रोपज किया था। जब बनकर ने इनकार कर दिया था। इसीलिए डॉक्टर ने सुसाइड नोट में प्रशांत का भी नाम लिख दिया।

