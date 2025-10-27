सतारा में डॉक्टर की हत्या तो नहीं हुई? परिवार ने पोस्टमार्टम में गड़बड़ी के लगाए आरोप

संक्षेप: सतारा में डॉक्टर की खुदकुशी मामले में उसके चचेरे भाई का कहना है कि पोस्टमार्टम में भी गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि जब शव अस्पताल लाया गया तो परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था।

सतारा में डॉक्टर की खुदकुशी मामले में एक-एक करते नए दावें भी हो रही हैं और कई परतें खुलती जा रही हैं। मृतक महिला डॉक्टर के चचेरे भाई ने दावा किया है कि पोस्टमार्टम के दौरान भी गड़बड़ी की गई है। जिले के फलटन में एक सरकारी अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर का शव पिछले सप्ताह होटल के कमरे में लटकता हुआ पाया गया था। डॉक्टर ने अपनी हथेली और चार पन्नों पर सुसाइड नोट लिखा था जिसमें एक एसआई पर रेप और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए थे।

सुसाइड नोट के मुताबिक एसआई गोपाल बडने ने डॉक्टर के साथ चार बार रेप किया था। वहीं मकान मालिक का बेटा प्रशांत बनकर उसका मानसिक उत्पीड़न करता था और ब्लैकमेल करता था। पीड़िता के भाई ने कहा, सुबह के 6 बजे तक कोई भी पोस्टमार्टम करने वाला नहीं था। इसके अलावा जब डॉक्टर का शव अस्पताल लाया गया तो उस वक्त भी परिवार को कोई सदस्य मौजूद नहीं था।

परिवार का कहना है कि डॉक्टर का एक और सुसाइड नोट था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जब शव हॉस्पिटल ले जाया गया तब एकाध और सुसाइड नोट वहां से जरूर मिला होगा। जिसने इतनी लड़ाई लड़ी और फिर 4 पेज का शिकायती पत्र लिखा, ऐसा नहीं हो सकता कि उसने केवल हथेली पर ही सुसाइड नोट लिखा हो। पीड़िता के परिवार ने जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग की है जिसमें राज्य के बाहर का कोई अधिकारी होना चाहिए। मृतका के परिवार का कहना है कि राज्य के पुलिस अधिकारियों को प्रभावित किया जा सकता है।