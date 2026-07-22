साड़ी नहीं दिलाई तो मार डाला: पहले कुकर से पीटा, फिर घोंट दिया पति का गला

महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर ईस्ट में एक साड़ी खरीदने के साधारण से विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पत्नी ने गुस्से में आकर प्रेशर कुकर का ढक्कन पति के सिर पर दे मारा और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी…

एक साड़ी भी हत्या की वजह हो सकती है। जी हां... महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहां पर साड़ी खरीदने के मुद्दे को लेकर पत्नी ने अपने पति की क्रूर तरीके से हत्या कर दी। ठाणे जिले के बदलापुर ईस्ट इलाके से यह चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां पर 30 वर्षीय महिला ने गुस्से में आकर प्रेशर कुकर के ढक्कन से पहले पति को जमकर पीटा, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला सुनीता देवी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। मृतक हरेराम किशुनजी सिंह (35) मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले थे और बदलापुर ईस्ट में किराए के मकान में पत्नी के साथ रह रहे थे।

क्या है पूरा मामला? बताया जा रहा है कि 19 जुलाई की शाम बदलापुर ईस्ट स्थित घर में पति-पत्नी के बीच साड़ी को लेकर विवाद शुरू हुआ। पहले सुनीता देवी अपने पति से साड़ी खरीदने की जिद कर रही थीं, लेकिन हरेराम सिंह साड़ी नहीं लाए। इसी को लेकर दोनों आपस में झगड़ने लगे। इसी दौरान गुस्से में आकर सुनीता ने रसोई में रखे प्रेशर कुकर का भारी ढक्कन उठाया और पति पर वार कर दिया। बताया जा रहा है कि उसने पहले ढक्कन से पति के सिर और शरीर पर लगातार मारा, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद सुनीता ने घटना को दुर्घटना बताने की कोशिश की। उन्होंने पड़ोसियों और पुलिस को बताया कि पति अचानक बीमार हुए और उनकी मौत हो गई। शुरुआती बयान के आधार पर बदलापुर ईस्ट पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की गई।

मेडिकल रिपोर्ट ने खोला राज इसके बाद पुलिस ने शक को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस हैरान हो गई। दरअसल, रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पाया गया कि मौत किसी दुर्घटना से नहीं, बल्कि गला घोंटने से हुई जोरदार एस्फिक्सिया (दम घुटने) के कारण हुई थी। साथ ही शरीर पर चोट के निशान भी मिले। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने फिर से मामले की जांच शुरू कर दी।

बदलापुर ईस्ट पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर नितिन पाटिल ने बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हमने मकान मालिक, पड़ोसियों और मृतक के परिवार वालों से पूछताछ की गई। सबूतों और बयानों से साफ हो गया कि यह हत्या है और आरोपी पत्नी सुनीता देवी ही इसमें मुख्य भूमिका में है। महिला ने शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी।