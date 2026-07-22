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साड़ी नहीं दिलाई तो मार डाला: पहले कुकर से पीटा, फिर घोंट दिया पति का गला

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान
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महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर ईस्ट में एक साड़ी खरीदने के साधारण से विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पत्नी ने गुस्से में आकर प्रेशर कुकर का ढक्कन पति के सिर पर दे मारा और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी…

साड़ी नहीं दिलाई तो मार डाला: पहले कुकर से पीटा, फिर घोंट दिया पति का गला

एक साड़ी भी हत्या की वजह हो सकती है। जी हां... महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहां पर साड़ी खरीदने के मुद्दे को लेकर पत्नी ने अपने पति की क्रूर तरीके से हत्या कर दी। ठाणे जिले के बदलापुर ईस्ट इलाके से यह चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां पर 30 वर्षीय महिला ने गुस्से में आकर प्रेशर कुकर के ढक्कन से पहले पति को जमकर पीटा, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला सुनीता देवी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। मृतक हरेराम किशुनजी सिंह (35) मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले थे और बदलापुर ईस्ट में किराए के मकान में पत्नी के साथ रह रहे थे।

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि 19 जुलाई की शाम बदलापुर ईस्ट स्थित घर में पति-पत्नी के बीच साड़ी को लेकर विवाद शुरू हुआ। पहले सुनीता देवी अपने पति से साड़ी खरीदने की जिद कर रही थीं, लेकिन हरेराम सिंह साड़ी नहीं लाए। इसी को लेकर दोनों आपस में झगड़ने लगे। इसी दौरान गुस्से में आकर सुनीता ने रसोई में रखे प्रेशर कुकर का भारी ढक्कन उठाया और पति पर वार कर दिया। बताया जा रहा है कि उसने पहले ढक्कन से पति के सिर और शरीर पर लगातार मारा, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद सुनीता ने घटना को दुर्घटना बताने की कोशिश की। उन्होंने पड़ोसियों और पुलिस को बताया कि पति अचानक बीमार हुए और उनकी मौत हो गई। शुरुआती बयान के आधार पर बदलापुर ईस्ट पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की गई।

मेडिकल रिपोर्ट ने खोला राज

इसके बाद पुलिस ने शक को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस हैरान हो गई। दरअसल, रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पाया गया कि मौत किसी दुर्घटना से नहीं, बल्कि गला घोंटने से हुई जोरदार एस्फिक्सिया (दम घुटने) के कारण हुई थी। साथ ही शरीर पर चोट के निशान भी मिले। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने फिर से मामले की जांच शुरू कर दी।

बदलापुर ईस्ट पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर नितिन पाटिल ने बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हमने मकान मालिक, पड़ोसियों और मृतक के परिवार वालों से पूछताछ की गई। सबूतों और बयानों से साफ हो गया कि यह हत्या है और आरोपी पत्नी सुनीता देवी ही इसमें मुख्य भूमिका में है। महिला ने शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी।

29 जुलाई तक पुलिस हिरासत में सुनीता

इसके बाद पुलिस ने मंगलवार को सुनीता देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। बुधवार को उसे स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया, जहां मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 29 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब हत्या की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, मृतक के परिवार वाले भी बिहार से ठाणे के लिए निकल गए हैं। परिजनों के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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