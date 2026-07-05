कांग्रेस MLC को पाला बदलने के लिए 20 करोड़ का दिया गया ऑफर, संजय राउत का सनसनीखेज दावा
संजय राउत ने दावा किया कि आप पार्टी वर्कर्स, सांसद और विधायकों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। एक लिंगाड़े को 20 करोड़ रुपये का ऑफर दिया गया था। यह मेरी जानकारी है।
उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने रविवार को सनसनीखेज दावा किया कि महाराष्ट्र कांग्रेस MLC धीरज लिंगाड़े को पाला बदलने के लिए 20 करोड़ रुपये का ऑफर दिया गया था। हालांकि, इस आरोप को खुद विधायक ने मना कर दिया। राउत ने इस बारे में और कुछ नहीं बताया, न ही यह बताया कि लिंगाड़े को पैसे किसने ऑफर किए और कांग्रेस MLC को किस पार्टी में शामिल होना था।
राउत ने दावा किया, "आप पार्टी वर्कर्स, सांसद और विधायकों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। एक लिंगाड़े को 20 करोड़ रुपये का ऑफर दिया गया था। यह मेरी जानकारी है।" उन्होंने आगे कहा कि जो लोग यह नहीं समझते कि कहां रुकना है, उनका अंत बहुत दुखद होता है। राउत ने आगे कहा कि यह सभी पॉलिटिशियंस पर लागू होता है।
उन्होंने सांसदों को अपनी तरफ खींचने का जिक्र करते हुए कहा, "इसे रोकना होगा।" रिपोर्टर्स से बात करते हुए, लिंगाड़े ने ऐसा कोई ऑफर मिलने से इनकार किया और कहा कि वह राउत के दावे से हैरान हैं। महाराष्ट्र भाजपा के सीनियर लीडर और राज्य मंत्री गिरीश महाजन ने भी राउत के दावे को खारिज कर दिया। महाजन ने कहा कि राउत मनगढ़ंत आंकड़ों के बारे में बात करते रहते हैं। उन्होंने राउत पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवसेना (UBT) को इसके बजाय अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।
'शिवसेना (यूबीटी) बनी प्राइवेट लि पार्टी'
वहीं, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट पर तंज कसते हुए कहा है कि यूबीटी गुट अब केवल तीन लोगों तक सिमटकर एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनकर रह गया है। पार्टी के राज्य कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन ने कहा, " संजय राउत को सबसे पहले यह बताना चाहिए कि क्या उनकी अपनी पार्टी में कोई लोकतंत्र बचा है। यूबीटी समूह में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वास्तव में आपकी पार्टी में लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए अब मुश्किल से ही कोई लोग बचे हैं। यूबीटी गुट केवल तीन लोगों उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत द्वारा संचालित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गया है। "
'यूबीटी समूह अब एक 'बचत समूह' बन गया'
उन्होंने कहा, " जैसा कि भाजपा विधायक नितेश राणे ने एकदम सही वर्णन किया है कि यूबीटी समूह अब एक 'बचत समूह' बन गया है। यहां तक कि एक बचत समूह में भी आपकी पार्टी से ज्यादा सदस्य होते हैं, इसलिए संजय राउत को लोकतंत्र के बारे में दूसरों को उपदेश नहीं देना चाहिए।" भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अदालत का लिखित फैसला ही उसका एकमात्र आधिकारिक प्रारूप होता है लेकिन फिर भी सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत उच्च न्यायालय के फैसले पर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। शायद उद्धव ठाकरे ने राउत को उनकी बौद्धिक क्षमता के कारण संपादक नियुक्त नहीं किया।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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