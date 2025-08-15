Sanjay Raut says Uddhav and Raj Thackeray will contest civic elections together उद्धव और राज ठाकरे मिलकर लड़ेंगे निकाय चुनाव, संजय राउत ने किया ऐलान, Maharashtra Hindi News - Hindustan
उद्धव और राज ठाकरे मिलकर लड़ेंगे निकाय चुनाव, संजय राउत ने किया ऐलान

संजय राउत ने कहा कि मनसे के साथ गठबंधन के लिए बातचीत जारी है। हालांकि, भाजपा ने उनके बयान को खारिज कर दिया। बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों ठाकरे भाइयों के बीच कोई बातचीत हुई है। 

Niteesh Kumar भाषाFri, 15 Aug 2025 09:22 PM
शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुंबई और अन्य जगहों पर आगामी निकाय चुनाव मिलकर लड़ेंगी। राउत ने नासिक संवाददाताओं से कहा, 'ठाकरे बंधु मुंबई, ठाणे, नासिक और कल्याण-डोंबिवली में नगर निकाय चुनाव मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। राज और उद्धव ठाकरे की ताकत मराठी भाषियों की एकता की ताकत है।'

संजय राउत ने कहा कि मनसे के साथ गठबंधन के लिए बातचीत जारी है। हालांकि, भाजपा ने उनके बयान को खारिज कर दिया। भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों ठाकरे भाइयों के बीच कोई बातचीत हुई है या यह सब राउत की अटकल है। उन्होंने कहा, 'हमने उद्धव ठाकरे में इतनी लाचारी पहले कभी नहीं देखी, जिन्होंने पिछले 20 वर्षों से अपने चचेरे भाई, मनसे प्रमुख राज ठाकरे को याद नहीं किया था।'

भाजपा नेता ने किया पलटवार

महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता गिरीश महाजन ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) को मराठी भाषियों की याद तभी आती है, जब चुनाव नजदीक आते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को मराठी मतदाताओं का भारी समर्थन मिला था और उन्हें गुमराह करने की उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुईं।

पीएम मोदी पर भी साधा निशाना

संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम स्वदेशी का समर्थन करके असली कांग्रेसी बन गए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने ही सबसे पहले स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा दिया था। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर दिया और दुकानदारों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। राउत ने इसे लेकर कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिया गया स्वदेशी का नारा कांग्रेस का है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सबसे पहले यह नारा दिया था। यह प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी दृष्टिकोण था।'