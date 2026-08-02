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'क्या अमित शाह बालासाहेब ठाकरे से बड़े हो गए', संजय राउत ने होर्डिंग को लेकर साधा निशाना

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने कहा, 'कुछ अंधभक्त कह रहे हैं कि पोस्टर पर बालासाहेब ठाकरे और आनंद दिघे की तस्वीर है। हां, तस्वीर है, लेकिन एक कोने में और अपमानजनक तरीके से लगाई गई है, जहां किसी की नजर ही न पड़े।'

Sanjay Raut says Has Amit Shah become bigger than Balasaheb Thackeray over Hoarding
पुणे में होर्डिंग को लेकर गरमाई राजनीति।

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने शाह के पुणे दौरे के दौरान लगाए गए पोस्टर को लेकर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सवाल उठाए। अमित शाह शनिवार को महाराष्ट्र के दो दिवसीय दौरे पर पुणे पहुंचे थे। इस दौरान लगाए गए स्वागत पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, 'क्या आपको कहीं भी हिंदू हृदय सम्राट और शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर दिखाई दे रही है? छोड़िए, आनंद दिघे भी गायब हैं।'

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संजय राउत ने कहा, 'कुछ अंधभक्त कह रहे हैं कि पोस्टर पर बालासाहेब ठाकरे और आनंद दिघे की तस्वीर है। हां, तस्वीर है, लेकिन एक कोने में और अपमानजनक तरीके से लगाई गई है, जहां किसी की नजर ही न पड़े। आखिर अमित शाह शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे से बड़े कब हो गए?' राउत ने सत्ताधारी नेतृत्व पर गुस्सा जाहिर करते हुए दावा किया, 'मालिक ने बालासाहेब की तस्वीर न लगाने का निर्देश दिया है।' उन्होंने इस गुट को केंद्रीय आलाकमान के सामने कांपने वाले कायर करार दिया।

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दिल्ली से पार्टी पर पूरा नियंत्रण: संजय राउत

संजय राउत ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में कामकाज की खामियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कदम उठाने पर मजबूर किया, जिससे बड़े प्रशासनिक बदलावों की अटकलें तेज हो गई हैं। राउत ने इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक आलाकमान संस्कृति पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी दिल्ली से पूरा नियंत्रण बनाए रखने के लिए अलग-अलग राज्यों में कम चर्चित और कम काबिल नेताओं को बिठाकर लोकप्रिय क्षेत्रीय नेतृत्व को व्यवस्थित रूप से किनारे कर देती है।

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सांसद राउत ने प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर से जुड़ी भ्रष्टाचार की गंभीर चिंताओं का समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर का प्रशासनिक नियंत्रण और चाबियां एकनाथ शिंदे के वफादारों के हाथों में आते ही वित्तीय अनियमितताएं और व्यवस्थित तरीके से धन की हेराफेरी शुरू हो गई। राउत ने उन आलोचकों पर पलटवार करते हुए सत्ताधारी खेमे को ही घेरे में ले लिया, जिन्होंने पहले उद्धव ठाकरे को फेसबुक सीएम कहा था। उन्होंने कहा कि जो नेता कभी डिजिटल पहुंच का मजाक उड़ाते थे, वे अब खुद ही सोशल मीडिया कैंपेन चलाने में लगे हैं, जिससे वे असल में फेसबुक शासक बन गए हैं।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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